Путин публично признал, что не управляет Россией 7.03.2024, 11:57

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Глава Кремля согласился с утверждением фельдмаршала немецкого происхождения.

Глава РФ Владимир Путин 6 марта приехал на так называемый Всемирный фестиваль молодежи.

Во время общения с участниками Путин процитировал высказывание, приписываемое фельдмаршалу Миниху, жившему в XVIII веке:

«Россия — это такая страна, которая напрямую управляется Богом. Потому что если это не так, непонятно, как она вообще существует».

ТАСС привел ответ Путина: «В первой части я согласен. Что касается второй части, то уже мой опыт работы в той должности, в которой я нахожусь сегодня, подсказывает, что Россия существует благодаря русскому и другим народам, населяющим эту территорию».

ИА «Политсовет» подчеркнул, что по одной из версий, эту фразу сказал не сам фельдмаршал Бурхард Кристоф Миних, а его сын Иоганн — главный директор таможенных сборов Российской империи.