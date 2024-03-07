В Польше белорусскому айтишнику вернули почти $8,4 тысяч переплаты налога 7.03.2024, 12:22

Объясняем на его примере, когда выгодно подавать совместную декларацию.

Телеграм-канал Dzik Pic рассказал о белорусском айтишнике, который в 2021 году переехал в Польшу. Он уже подал налоговую декларацию за 2023 год и получил огромный возврат — почти 33 тысячи злотых (почти 8400 долларов) подоходного налога. MOST объяснил, как такое возможно.

О себе мужчина рассказал, что в месяц зарабатывает около 15 тыс. злотых нетто по трудовому договору (umowa o pracę), у него есть дочь-студентка и неработающая жена. Мужчина указывает, что сумел получить вычет на дочь (чуть более 1,1 тыс. злотых) и на интернет (700 злотых). Расчёт других вычетов он не привёл.

Предполагаем, что всё дело в совместной декларации. В Польше супруги вправе подавать налоговую декларацию вместе. В этом случае при расчёте подоходного налога учитывается их общий доход, который как бы делится пополам. Это выгодно, когда самостоятельно один из супругов перешагивает пороговую сумму дохода, а вдвоём они не перешагивают двукратного размера пороговой суммы.

Сейчас объясним понятнее.

Как действует прогрессивная шкала подоходного налога

В Польше используется прогрессивная школа подоходного налога. 30 тыс. злотых в год — это не облагаемая налогом сумма. Доход свыше 30 тыс., но до 120 тыс. злотых облагается по ставке 12% — при этом налог уплачивается только с суммы, превышающей 30 тыс. злотых. А доход свыше 120 тыс. злотых облагается по ставке 32% (но она действует только на величину превышения пороговой суммы).

Предположим, за год человек заработал 20 тыс. злотых брутто. С этой суммы уплачен налог по ставке 12%. Это 2.400 злотых. Но поскольку доход ниже 30 тыс., то все эти деньги плательщику вернутся, когда он подаст декларацию PIT-37.

А если человек заработал 50 тыс. злотых, то налогом по ставке 12% будет облагаться только 20 тыс. злотых (разница между 50 тыс. и 30 тыс.). Если в течение года такой плательщик уплачивал налог со всех своих доходов (то есть с 50 тыс. злотых), то 3600 (12% от 30 тыс.) он сможет вернуть.

Теперь рассмотрим вариант, когда доход превышает 120 тыс. злотых. Например, годовой доход составил 140 тыс. злотых. В этом случае 30 тыс. злотых по-прежнему не облагаются налогом. Всё, что свыше 30 тыс., но меньше 120 тыс. облагается налогом по ставке 12% (90.000 х 12% = 10.800), а вот всё, что выше 120 тыс. (то есть оставшиеся 20 тыс. злотых) — по ставке 32% (20.000 х 32% = 6.400). Таким образом, человек должен уплатить 17.200 злотых подоходного налога (10.800+6.400).

Если второй супруг не работает или работает, но зарабатывает намного, то целесообразно подавать совместную декларацию. Например, если супруг/супруга такого плательщика заработал за год только 10 тыс. злотых, то вместе они заработали 150 тыс. злотых (или по 75 тыс. злотых на каждого). Это значит, что каждый из них не перешёл второй пороговой суммы в 120 тыс. злотых.

Для каждого будет действовать 30 тыс. не налогооблагаемой суммы и каждый заплатит подоходный налог по ставке 12% с 45 тыс. злотых (это разница между 75 тыс. и 30 тыс. злотых). Таким образом, каждый должен будет заплатить по 5.400 злотых, или они вместе — 10.800 злотых. Согласитесь, для семьи это выгоднее, чем если бы один супруг заплатил 17.200 злотых, а другой — ничего.

В течение года отчисление налогов обычно осуществляется в общем порядке, а по итогам года после подачи декларации производится перерасчёт. Плательщику или доначисляют неуплаченные налоги, или возвращают переплату.

Откуда может взяться 33 тыс. злотых?

Но вернёмся к нашему айтишнику. Как он сумел вернуть почти 33 тыс. злотых.

Он указал, что нетто зарабатывает около 15 тыс. злотых. Скорее всего, с работодателем оговорена именно зарплата на руки. Дальше для простоты вычислений будем принимать в расчёт только подоходный налог (без учёта прочих социальных отчислений). В этом случае брутто (то есть сумма до уплаты подоходного налога) составит более 17 тыс. злотых в месяцы, когда налогообложение осуществляется по ставке 12% и более 22 тыс. злотых в месяцы, когда айтишних уже перешагнул порог в 120 тыс. и налог уплачивается по ставке 31%.

Если пренебречь возможными повышениями зарплаты в течение года, дополнительными бонусами и колебаниями валютного курса, который часто влияет на зарплату в IT, то можно условно подсчитать, что по ставке 12% айтишник уплачивал налог в первые семь месяцев года (120.000 : 17.000), а по ставке 32% — в последние пять. Это означает, что в целом за год он заработал до уплаты подоходного налога почти 235 тыс. злотых. А подоходного налога уплатил около 49,5 тыс.

По итогам года он подал налоговую декларацию совместно с супругой, которая не имеет дохода. Это значит, что каждый из супругов имел условный доход брутто более 117 тыс. злотых (половина от зарплаты айтишника) и не перешагнул порога в 120 тыс. Поэтому каждый из них должен уплатить подоходного налога около 10,5 тыс. злотых (напоминаем, что 12% мы рассчитываем только от суммы, превышающей 30 тыс. злотых; в нашем случае это более 87 тыс. злотых). А вместе они уплатят подоходного налога, соответственно, около 21 тыс. По общей шкале айтишник уплатил 49,5 тыс., значит, переплата составляет около 28,5 тыс. К этому стоит добавить дополнительный возврат на ребёнка и интернет. Общая сумма возврата составит около 30 тыс. злотых.

Это всё ещё не 33 тыс. злотых, о которых написал белoрус, но журналисты делали расчёты без понимания прочих условий. Да и заявленный доход составляет около 15 тыс. злотых в месяц (то есть может и превышать эту сумму), а журналисты учитывали круглую сумму, не принимали в расчёт возможные премии и другие обстоятельства.