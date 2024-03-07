В Слониме выпустили колбасу к 8 Марта 10 7.03.2024, 12:33

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Белорусов заинтересовал ее вкус из-за названия.

Слонимский мясокомбинат выпустил к празднику 8 Марта «идеальную колбасу» для сэндвичей. Об этом сообщается в соцсетях компании, пишет «Зеркало».

Называется новинка «Веселые девчата». В связи с этим пользователи начали шутить в комментариях, какая же она на вкус.

«Интересно, как она на вкус?» — спросил один из подписчиков.

«Как молодые девчата», — пошутил другой.

«Из веселых девчат? Конечно, ваши креативщики еще те!» — высказал мнение один из пользователей.

К слову, в местных сообществах в соцсетях этот креатив тоже вызвал вопросы.

« С креативом на Слонимском мясокомбинате дела обстоят ужасающе», — поделилась мнением одна из местных жительниц.

Тем временем в описании продукта сказано, что состоит он из свинины и говядины. Купить можно в фирменных магазинах предприятия.

К слову, у Гродненского комбината есть колбаса и сосиски «Веселые ребята», на упаковке которых написано «вкус детства».