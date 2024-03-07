В Одессе задержали предательницу, готовившую ракетный удар РФ в обход ПВО 10 7.03.2024, 12:37

7,322

СБУ раскрыла подробности.

В Одессе задержали злоумышленницу, которая помогала российским войскам готовить ракетный удар по городу. Женщина передавала врагу данные о размещении систем противовоздушной обороны, чтобы противник мог выстроить маршруты будущих атак.

Целью воздушных атак РФ должна была стать гражданская инфраструктура Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины выяснила, что россияне приказали женщине разведывать локации противовоздушных комплексов на территории Одессы. Врага интересовали возможные координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории города.

Кроме того, с помощью предательницы оккупанты пытались узнать о наличии в местных портах военных судов, оснащенных средствами противовоздушной обороны. Также в СБУ отметили, что полученную информацию путинские войска планировали использовать для подготовки новых атак по Одессе, в том числе с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Перед задержанием предательницы ее преступные действия были задокументированы с первых шагов разведывательной активности. Это позволило Службе безопасности заранее проинформировать командование сил обороны о новой угрозе воздушных ударов и подготовиться к защите.

При этом в ходе разведывательно-подрывной деятельности предательницы была установлена личность ее российского куратора. Им оказался глава разведгруппы группировки российских войск, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе. По информации СБУ, оккупанты дистанционно привлекли одесситку к сотрудничеству в январе этого года.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, 6 марта российские войска ударили по Одессе ракетой в момент визита в город президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.