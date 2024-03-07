ГУР: КНДР передала России снаряды «с подвохом» 1 7.03.2024, 12:48

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Половина из них не годятся для стрельбы.

КНДР передала России более полутора миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины. Половина таких боеприпасов не годятся для стрельбы или как минимум нуждаются в проверке. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В материале The Times он рассказал, что Северная Корея снабжает российских оккупантов снарядами полувековой давности.

«На сегодня, учитывая имеющуюся статистику, Россия уже импортировала 1,5 млн боеприпасов из КНДР, однако эти снаряды были изготовлены в 70-80-х годах. Половина из них не работает, а остальные нужно либо отремонтировать, либо проверить перед использованием», - сказал Скибицкий.

По его словам, Пхеньян, отдавая россиянам старые снаряды, наращивает свое внутреннее производство и просит у Москвы ракетные и подводные технологии для развития своей оборонной промышленности.

«Это еще раз доказывает, что России не хватает собственных производственных мощностей для быстрого и мощного наращивания производства ракет. Если бы она этого не делала, то зачем просила бы об этом Северную Корею?» – добавил Скибицкий.

Военные в Южной Корее считают, что, если смотреть на объемы контейнеров, то можно предположить поставки не полутора, а даже 3 миллионов снарядов КНДР от России.

«Хотя оружейные заводы КНДР работают на 30% мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии, некоторые заводы работают по полной, прежде всего производя оружие и снаряды для РФ», - подчеркнул южнокорейский министр обороны Син Вон Сик.