Белорусов предупредили о мощной магнитной буре 7.03.2024, 13:00

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Она обрушится на Землю уже в субботу.

В предстоящие выходные (9−10 марта) на Земле ожидается магнитная буря. Такое предупреждение выпустило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сообщает Spaceweather (перевод — zerkalo.io).

Это будет геомагнитный шторм класса G1. Специалисты отметили, что накануне на Солнце произошла вспышка класса М, такой поток солнечного ветра небольшой и обычно не вызывает магнитные бури. Однако во время весеннего равноденствия и в преддверии его в магнитном поле Земли часто образуются «трещины». В итоге даже небольшой солнечный ветер может просачиваться через них и вызывать магнитные бури.

Это явление называют эффектом Рассела — Макферрона. Исследователи выяснили, что март — это самый геомагнитно активный месяц в году. После него идут сентябрь и октябрь. Они отметили, что это как раз результат «трещин равноденствия».

В период магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать усталость, головные боли и скачки давления.

Также во время геомагнитных бурь на Земле обычно возникают полярные сияния. Одно из таких было совсем недавно, 3 марта, когда на нашу планету тоже обрушилась магнитная буря.