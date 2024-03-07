«Полный капец»: Z-канал рассказал о новой проблеме россиян под Авдеевкой 1 7.03.2024, 13:18

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Из-за этого 70% дронов не долетают до цели.

Российские войска на фронте столкнулись с новой проблемой: полное отсутствие взаимодействия между FPV-группами (First Person View) и экипажами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Из-за этого до 70% дронов не долетают до цели, падая сразу за линией фронта или даже при взлете.

Причина: российские РЭБ глушат сигналы управления дронами, принимая их за вражеские, никакой координации между россиянами нет.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале российский инструктор Святослав Голиков, ссылаясь на информацию от сослуживцев с Авдеевского направления, передает dialog.ua.

«Парни орут, матерятся, а сделать ничего не могут. На личных контактах уже ищем, кто и где врубает РЭБ, просим выключить перед работой. Это если удается найти. А так - полный *****», - заявил он.

Попытки решить проблему путем налаживания координации между FPV-группами и РЭБ не увенчались успехом - дроны продолжают падать из-за «дружественного огня».

В результате происходит снижение эффективности разведки и корректировки артиллерийского огня, теряются дорогостоящие беспилотники.