Белорус приобрел бракованные наушники, но продавец не выходил на связь 4 7.03.2024, 13:26

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В дело вмешалась налоговая.

Вчера рассмотрение обращения покупателя, недовольного качеством приобретенных наушников, закончилось составлением трех протоколов в отношении предпринимателя и двух его работников, пишет «Онлайнер».

Налоговики установили, что нарушитель с октября 2022 года по март 2024-го продал нелегально приобретенных товаров на сумму чуть более 660 000 рублей. Кроме того, чуть более 50 000 рублей наличной выручки он принял без использования кассового оборудования. А за 2022—2023 годы предприниматель «забыл» задекларировать 550 000 рублей выручки.

Начало этой истории в том, что покупатель приобрел бракованные наушники и очень долго искал владельца торговой точки, чтобы просто заменить товар. Не нашел и задействовал людей из органов.

Предприниматель вину признал.