США массово перебрасывают войска в Европу: полковник ВСУ назвал главную цель 5 7.03.2024, 13:31

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Пентагон отреагировал.

В агентстве АР сообщили, что США проводят переформатирование своих войск и готовятся к крупномасштабным операциям. Однако, вероятно, США не планируют осуществлять никаких военных действий в Украине. Однако, они действительно усиливают свое присутствие в Европе. Об этом в интервью «Главреду» заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, наблюдается переформатирование систем управления, перемещение военной техники и боеприпасов, пополнение запасов для конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

«Также США совместно с Германией, Францией и Великобританией усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке. Там увеличивается контингент армий западных стран. Укрепляются американцы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон усиливает сотрудничество в военной сфере с Южной Кореей, Японией и Тайванем», - добавил Свитан.

Соединенные Штаты проводят работу по переброске своих систем управления, войск и боеприпасов ближе к локальным точкам конфликтов.

«Пентагон отреагировал на угрозы, и военный маховик закрутился: теперь американцы усиливаются в трех важнейших регионах - в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - резюмировал Свитан.