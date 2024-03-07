США массово перебрасывают войска в Европу: полковник ВСУ назвал главную цель

США массово перебрасывают войска в Европу: полковник ВСУ назвал главную цель5
- 7.03.2024, 13:31
- 4,630
Пентагон отреагировал.
В агентстве АР сообщили, что США проводят переформатирование своих войск и готовятся к крупномасштабным операциям. Однако, вероятно, США не планируют осуществлять никаких военных действий в Украине. Однако, они действительно усиливают свое присутствие в Европе. Об этом в интервью «Главреду» заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
По его словам, наблюдается переформатирование систем управления, перемещение военной техники и боеприпасов, пополнение запасов для конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.
«Также США совместно с Германией, Францией и Великобританией усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке. Там увеличивается контингент армий западных стран. Укрепляются американцы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон усиливает сотрудничество в военной сфере с Южной Кореей, Японией и Тайванем», - добавил Свитан.
Соединенные Штаты проводят работу по переброске своих систем управления, войск и боеприпасов ближе к локальным точкам конфликтов.
«Пентагон отреагировал на угрозы, и военный маховик закрутился: теперь американцы усиливаются в трех важнейших регионах - в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - резюмировал Свитан.