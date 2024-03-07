Белорусы поверили в красивую сказку и купили Volvo V60 со скрученным пробегом 7.03.2024, 13:55

1,030

Покупка автомобиля на вторичном рынке — это почти всегда лотерея.

Бывает, что фортуна оказывается на вашей стороне и вы становитесь владельцем хорошего авто. Но случается и наоборот.

Ушлые перекупщики умело скрывают все недочёты и маскируют проблемные места машины, которые дают о себе знать много позже, отнимая время и деньги собственника, заключившего честную сделку, пишет av.by.

Изменение показателей одометра, пожалуй, одно из самых распространённых явлений при покупке подержанного автомобиля. Скрученными пробегами сегодня уже никого не удивишь. Правда, и потенциальные покупатели знакомы с таким «разводом». Поэтому многие более внимательно подходят к осмотру понравившегося варианта.

Однако герои этого материала столкнулись с нетипичной ситуацией. Они убеждены: появился новый вид обмана покупателей! С их слов, продавец сознательно изменил настройки в бортовой системе машины, после чего вместо километров одометр стал показывать меньший пробег... в милях!

Семья из Новополоцка уже давно задумалась о покупке нового автомобиля. Выбирали между седаном Volvo S60 и универсалом Volvo V60.

— Остановились на V60 Cross Country. Модель соответствовала всем критериям нашего поиска. Машина комфортная и клиренс высокий! Наши родители живут в деревне, мы часто ездим к ним, поэтому искали нечто похожее на кроссовер, чтобы можно было смело кататься по просёлочным дорогам, — рассказывает хозяйка «Вольво» Марина.

Автомобиль отыскался в Беларуси. В объявлении было указано: авто «не бито, не крашено». Всё в родной краске. А на одометре — 120 тысяч «честных» километров.

— Хозяин сказал, что продаёт машину, потому как она ему стала не нужна. Мол, часто уезжает из страны, а иномарка простаивает тут без дела! Вроде бы логичное объяснение, поэтому в красивую сказку мы и поверили...

Белорусы заказали услуги автоподборщика, так как автомобиль находится в Минске, а семья живёт в Новополоцке. Вскоре пришёл полный отчёт специалиста. К слову, обошёлся он покупателям в 120 рублей.

— Автоподборщик прислал фото и видео. В отчёте указал, что кузов в родной краске: ни сколов, ни царапин! Но уточнил: есть сомнения насчёт километража. Хотя по электронным блокам всё указывало на то, что он — оригинальный. Были ещё нюансы по салону, но не критичные, — рассказывает Марина. — Нам не хватило собственных сбережений, поэтому пришлось одолжить 2 000 долларов. Универсал продавали за $21 950, однако мы сторговались до $21 000. Очень обрадовались! Машина ведь свежая. И с небольшим, как нам казалось, пробегом!

Приехав в столицу за долгожданной покупкой, белорусы ещё раз осмотрели автомобиль. Прокатились на Volvo и, не заметив никаких проблем, в тот же день оформили сделку.

— Уже по дороге домой муж обратил внимание на буквы Мl на панели приборов. Помню, спросил у меня: «Интересно, что же они значат?» А я в свою очередь просто предположила: «Может, миллиметры. Или миллилитры! Приедем домой, тогда и будем разбираться».

Чуть позже в бардачке Volvo супруги обнаружили эксплуатационные книжки и документы на машину из Голландии. При последнем осмотре там значился пробег... 162 000 километров!

— Мы сразу позвонили продавцу и говорим ему: «Вы нас обманули с пробегом!» Он попросил сбросить ему фото документов. Мы сделали это. На что получили ответ: «Там нет печатей. Не исключено, что бумаги ненастоящие». И он повесил трубку!

— Далее мы уже написали автоподборщику. Тот отметил: про несоответствие пробега он сообщал. Но вот то, что цифры были в милях, а не километрах, банально не заметил…

Предположение о пробеге в американских милях подтвердилось и первой дальней поездкой. Семья преодолела 400 километров, а показания одометра изменились на 280 миль…

— В общем, когда супруг самостоятельно изучил настройки автомобиля и изменил значения приборной панели, отобразилась цифра 193 331 км. Это был шок! Мы ещё раз набрали номер продавца и предложили ему вернуть хоть какую-то сумму в качестве компенсации. Ведь нас же обманули! На это он ответил, что никаких денег возвращать не будет, а если мы ещё раз ему позвоним, напишет заявление в милицию, указав вымогательство… В общем, сейчас мы даже не знаем, что и делать! На наш взгляд, подобная сделка — это явное мошенничество! Но как нам это доказать?

Попытка разобраться

Разумеется, чтобы разобраться в ситуации досконально, журналисты попытались дозвониться и до продавца Volvo V60. Однако уже на протяжении нескольких дней слышат: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа».

Тогда они обратились за комментариями в фирму, специалист которой занимался подбором авто. Как там сообщили, автоподборщик, не заметивший мили на одометре, больше там не работает.

— Да, он потом оправдывался и говорил, что не обнаружил этот важный момент. Но я также отмечу: сомнения по поводу подлинности пробега были озвучены покупателям. В любом случае окончательное решение о приобретении принимали именно они, — сказали в компании.

— А как он понял, что заявленный пробег — ненастоящий?

— Ну, по общему состоянию салона. Присутствовали потёртости на руле и педалях. Хотя по электронным блокам было всё чисто! Вот что удивительно...

Журналисты поинтересовались у стороннего специалиста: насколько высока вероятность не заметить при осмотре авто, в каких единицах указан пробег — милях или километрах? И как часто можно столкнуться с подобным обманом при покупке?

— Это довольно распространённая хитрость, на которую идут некоторые продавцы, — рассказал Дмитрий, автоподборщик FanatAuto. — Я с таким встречался неоднократно. Бывает, что на «приборке» не подписано, мили приведены или километры (нет буквенного обозначения рядом с цифрами). Однако при компьютерной диагностике, как правило, вся эта информация видна. Вообще, смотать пробег в таком свежем Volvo — очень дорого. Ещё полгода назад некоторые умельцы просили за процедуру около 7 000 долларов! Сейчас, возможно, дешевле делают. Поэтому, если километраж очень большой, а в настройках есть возможность заменить мили на «км», нередко идут на такую хитрость.

С просьбой прокомментировать данный случай журналисты обратились к юристу Ивану Райкевичу. Главный вопрос: что же в такой ситуации предпринять владельцу Volvo V60?

— Я не вижу какой-либо перспективы для нового владельца вернуть деньги либо их часть от продавца, поскольку показания одометра были на видном месте, хоть и указаны в имперской системе. При этом документы по обслуживанию авто в Голландии лежали в бардачке автомобиля. Это может свидетельствовать о том, что пробег не скрывали. Нужно было просто внимательнее осмотреть автомобиль и изучить их, — пояснил юрист.