Боец ВСУ ликвидировал оккупантов, бежавших во весь рост к украинской позиции

Боец ВСУ ликвидировал оккупантов, бежавших во весь рост к украинской позиции3
- 7.03.2024, 13:58
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Видеофакт.
Бойцы 95-й ОДШБр ликвидировали двух оккупантов, решивших во весь рост штурмовать позицию украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку двух оккупантов снял беспилотник.
На записи видно, как два россиянина выскакивают из укрытия и быстро бегут по направлению к украинской позиции.
Судя по видео, чтобы добежать до окопа россиянам потребовалось 15 секунд, а спустя еще 25 секунд они уже были мертвыми.