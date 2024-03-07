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Боец ВСУ ликвидировал оккупантов, бежавших во весь рост к украинской позиции

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  • 7.03.2024, 13:58
  • 1,716
Боец ВСУ ликвидировал оккупантов, бежавших во весь рост к украинской позиции

Видеофакт.

Бойцы 95-й ОДШБр ликвидировали двух оккупантов, решивших во весь рост штурмовать позицию украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку двух оккупантов снял беспилотник.

На записи видно, как два россиянина выскакивают из укрытия и быстро бегут по направлению к украинской позиции.

Судя по видео, чтобы добежать до окопа россиянам потребовалось 15 секунд, а спустя еще 25 секунд они уже были мертвыми.

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