«Безумные деньги!»: белоруска пожаловалась на свитер из секонд-хенда 7.03.2024, 14:02

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Что с ним не так?

Пользовательница в Tik-Tok пожаловалась на дорогой свитер из белорусского секонд-хенда. Что ее возмутило, кроме цены?

Девушке принесли на ремонт джемпер Tommy Hilfiger из секонд-хенда с биркой, на которой указана стоимость 75 рублей. Пользовательница возмутилась такой цене за поношенную вещь с серьезными дефектами. На видео она показала следы желтизны на воротнике и протертую до дыры горловину.

«Вещь не новая, за что такие деньги?, — возмутилась белоруска. — Это ведь даже не сток, а секонд. Для меня даже новый свитер за 75 рублей это дорого, а здесь поношенная, да еще и с такими дефектами.»

Белоруска заметила, что она не против секонд-хендов, но находится в недоумении от факта, что люди готовы платить столько за вещи откровенно плохого качества.

За полдня видео набрало более 15 тысяч просмотров и свыше сотни комментариев. Мнение большинства пользователей сошлось с высказываниями героини ролика, но нашлись и те, для кого такая цена показалась оправданной.

«Посмотрите на бренд! Это дешево», — написал один из комментаторов.

«Я в Швейцарии пару недель назад был в фокс тавне (ТЦ), там такие джемперы на скидках 9 франков стоили новые, это для тех кто говорит «это же томи хилф», — заметил другой.

«Неужели так важны бренды? Переплачивать за бренд — это глупо», — поделилась своим мнением еще одна пользовательница.