«Это заявление меня очень зацепило» 4 7.03.2024, 14:13

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Иосиф Станевский

Фото: catholic.by

Белоруска жестко высказалась про решение архиепископа Иосифа Станевского.

Решение архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Иосифа Станевского отменить на один день Великий пост в честь празднования Международного женского дня в пятницу, 8 марта, вызвало неоднозначную реакцию среди верующих.

Пришло письмо от читательницы Зинаиды и в редакцию сайта Charter97.org:

- Наверное, 2020-ый год разделил не только мою жизнь на до и после. Болит и сегодня, поэтому пишу в редакцию «Хартии-97%», чтобы выразить наболевшее. Ибо сказать сейчас это коллегам, соседям или просто людям, которые едут рядом в троллейбусе, не могу.

Я - верующая, долгое времени ходила в православную церковь, было мне там уютно и спокойно, регулярно ходила и на исповедь и за советом к священника. Но в 2020-ом году церковь стала на сторону бандитов. Оправдала и избиения, и пытки, поддержала диктатора. Это стало точкой невозврата для меня в православную церковь, хотя не сломила моей веры в Бога.

Начала я ходить в костел, так как имею такую традицию каждое воскресенье прийти и помолиться. Полюбились порядки в костеле, что можно не думать, как же болят ноги, и как достоять до конца богослужения. Приятно слушать проповеди по-белорусски. Одним словом, с удовольствием ходила и придерживаюсь поста.

Но тут заявление архиепископа Станевского о том, что пост можно отменить ради светско-советского праздника, меня снова зацепило. Так какая же это вера и мощь молитвы, когда вот так одной бумажкой и приказом можно остановить все ради того, чтобы взять рюмку и съесть шкварку на праздник Клары Цеткин.

Сегодня я в каком-то раздумье. Ведь все же верить в Бога, молиться и держать пост мне не помешает никакой приказ. В душе же боль.

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