В России начались большие проблемы с военными пилотами 7.03.2024, 14:17

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Авиаэксперт рассказал, кого сажают за штурвал.

Успешные сбития украинскими военными российских самолетов еще не стали для страны-агрессора России критической проблемой, однако ситуация у оккупантов ухудшается. И это касается не только воздушных судов, но и пилотов.

Об этом рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона.

По его словам, в начале полномасштабной войны за штурвалами российских самолетов сидели подполковники, майоры, ниже капитана практически никого не было. Но теперь после сбития очередных российских воздушных судов в некрологах начали появляться и имена ликвидированных пилотов с лейтенантскими званиями.

Также российские оккупанты уже приглашали в «вагнеровские» группы даже пенсионеров.

«Были такие специальные эскадрильи при полках, которые действуют, где воевали, собственно, «вагнеровцы». Известны случаи сбития Су-25, Су-24 с отставными пилотами», – рассказал Романенко.

По мнению эксперта, в целом в РФ после потери большого количества самолетов за прошлый месяц сиутация с пилотами тяжелая, но не критическая.

«У них есть еще два полка на Дальнем Востоке – они представлены отдельными эскадрильями. Из отдаленных полков они могут менять летный состав», – объяснил Романенко.

Также он отметил, что в России непосредственное участие в войне против Украины принимают бомбардировщики Су-34, потому что они активно сбрасывают КАБы.

Романенко добавил, что российские оккупанты не ожидали, что произойдет сбивание такого большого количества их самолетов.