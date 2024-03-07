«В заложники берут наших родителей» 1 7.03.2024, 14:23

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Обращение белоруски.

Вчера мама не вернулась с «беседы» в милиции, - написала в редакцию сайта Charter97.org читательница Алеся из Бреста.

Ее вызвали в РОВД на «беседу» поговорить насчет меня. Почему я уехала и не возвращаюсь, когда соответствующая «комиссия» предлагает «возвращение на родину». Мама, ничего не подозревая, собралась и пошла. Думала, пожурит их с высоты своего века, выскажет все, что думает, об этом режиме, который заставил ее детей бросить имущество, родителей, Родину и уехать.

Но, очевидно, план на маму у них был другой. Потребовали показать телефон и мгновенно нашли «экстремистские» подписки, и разговор о детях переформатировался в статью «распространение экстремистских материалов».

Маму задержали до суда. Суд должен состояться в пятницу. Одна надежда у меня, что если на рассмотрение дела нужно только несколько дней, то и приговор будет 15 дней ареста, если, конечно же, повезет.

Вот так низко, грязно действуют в крысином королевстве. Берут в заложники наших родителей, которые, отработав всю жизнь, на пенсии имеют уже целые букеты болезней. Хотят шантажировать меня родителями. Мол, вернись, а мы маму твою отпустим. Вот по таким принципам и законам действует «комиссия возврата»!

Призываю вас, дорогие белорусы, не поддавайтесь на диктаторские манипуляции. Не верьте проходимцам. Сейчас каждый белорус, имеющий в кармане смартфон, уже экстремист. Имеешь Telegram - подозрительный. Поддерживаешь через Telegram связь с детьми – «иностранный агент».

Если же, не дай Бог, еще и «экстремистские» подписки имеешь — гнить тебе в тюрьме. Единственная надежда, что всех уничтожить невозможно, а нас таких, несогласных, не десятки и не тысячи – нас миллионы.

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