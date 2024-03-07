США прижали союзников России, помогавших обходить нефтяные санкции 7.03.2024, 14:25

Что известно.

Российские нефтяные танкеры прекращают ходить под флагами Либерии и Маршалловых Островов. Это связано с усилением американских санкций в отношении судов, связанных с соответствующими реестрами.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о десятках российских танкеров, которые за последние недели упустили возможность ходить под этими флагами.

Ситуация демонстрирует тесные отношения между Штатами и компаниями управления флагами Либерии и Маршалловых Островов, штаб-квартиры которых расположены не в их странах, а в Виргинии в рамках юрисдикции американских санкций.

По словам экспертов по энергетике и санкциям, использование этих флагов является длительной уязвимостью для нефтяного флота РФ, чьи танкеры будут оставаться ответственными за нарушение санкций даже после того, как они перейдут на новый флаг за пределами досягаемости США.

Сотрудник Центра Дэвиса по изучению России и Евразии при Гарвардском университете Крэйг Кеннеди пояснил, что они «создали постоянную ответственность и длительный риск».

Как отмечается, почти все другие танкеры ходили под флагом Габона, на которые Минфин Штатов наложил санкции 23 февраля. Из тех танкеров, которые входят в сферу интереса ведущей российской судоходной компании «Совкомфлот» (SCF), по крайней мере 3 недавно ходили под флагом Либерии.

Согласно данным, эти суда были среди множества кораблей во флоте SCF, двигавшемся в Габон. По состоянию на начало февраля SCF имел 42 танкера в своем флоте из 147 танкеров, недавно перешедших под флаг Габона, преимущественно из Либерии и Панамы.

Реестр либерийских флагов сообщил изданию, что все попавшие под санкции суда под либерийским флагом находятся в процессе снятия своих либерийских флагов. Официальный представитель США добавил, что Либерия активно сотрудничала с американским Минфином, и что у подсанкционных танкеров есть примерно трехмесячный период остановки, чтобы перейти под другой флаг.