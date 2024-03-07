Житель Могилева средь бела дня «осквернил» машину милиции 9 7.03.2024, 14:34

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Но мужчина с бульвара Непокоренных вышел из суда свободным человеком.

Житель Могилева отличился на парковке магазина — проявил «пьяную удаль» и справил нужду прямо на капот патрульного автомобиля милиции. Против него завели уголовное дело о хулиганстве. Как наказали мужчину за такой предосудительный поступок? Подробности стали известны из приговора суда, который был вынесен 22 января и недавно опубликован в банке судебных решений, пишет zerkalo.io.

Могилевчанин Сергей (имя вымышлено) живет на бульваре Непокоренных. Однажды днем он прогуливался по району. Мужчина был пьян. Путь его пролегал мимо торгового центра «Строймаркет» на улице Чайковского. Тут Сергею захотелось справить нужду.

Он окинул взглядом парковку магазина и обнаружил на ней автомобиль патрульно-постовой службы милиции. Мужчина решил, что это как раз то, что нужно, подошел к машине и помочился прямо на капот.

«Находясь возле торгового центра С., оголил свой половой член и справил естественную нужду на переднюю часть служебного автомобиля с бортовым номером ***», — так описано в судебном документе то, что участники заседания увидели на записи с камеры наблюдения.

Сергея, конечно, задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339 УК (Хулиганство). Вот фрагменты из обвинения:

«Беспричинно… в присутствии посторонних граждан … проявляя пьяную удаль, стремясь в вызывающей форме проявить себя и выразить демонстративное пренебрежение к общественным отношениям и органам внутренних дел Республики Беларусь, совершил действия, отличающиеся исключительным цинизмом — умышленно оголил свой половой член и справил естественную нужду на переднюю часть служебного автомобиля».

Парковка торгового центра «Строймаркет», где произошел инцидент. Фото: Яндекс. Карты

Мужчина свою вину признал сразу. Его взяли под стражу и поместили в изолятор — там он пробыл не меньше двух месяцев, до самого суда.

Учитывая экстравагантность поступка, могилевчанина направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что в момент преступления у него имелось некое психическое расстройство, но, несмотря на это, он осознавал фактический характер своих действий и мог руководить ими, то есть был вменяемым. А на момент экспертизы, согласно заключению, Сергей уже не страдал от этого расстройства и был здоров.

Таким образом, суд пришел к выводу, что могилевчанин действительно виновен в этом преступлении и подлежит уголовной ответственности.

То, что он совершил свой поступок пьяным, стало для Сергея отягчающим обстоятельством. При этом было учтено его раскаяние, а также то, что мужчина раньше не был судим, у него нормальные характеристики по месту жительства, с прошлого места работы (на момент суда могилевчанин был безработным) и из армии, где он служил «срочку».

В итоге суд посчитал, что нет необходимости отправлять Сергея в колонию. Ему назначили наказание в виде ареста на два месяца. И прямо в зале суда отпустили из-под стражи: весь свой срок ареста могилевчанин уже отбыл, пока за решеткой ожидал суда.