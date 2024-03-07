В историческом центре Гродно продают квартиру с голыми стенами 2 7.03.2024, 14:45

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Высота потолков — около 4-х метров.

В Гродно выставлена на продажу квартира в здании 1904 года, имеющем статус историко-культурной ценности.

Трехкомнатная квартира находится на первом этаже трехэтажного дома по адресу ул. Ботаническая, 15.

Высота потолков — около 4 метров, общая площадь трехкомнатной квартиры составляет 67 м². Квартира продается с голыми стенами: старый кирпич очищен от штукатурки или каких-либо других материалов.

На полу залита новая стяжка, также заменены канализационные коммуникации. На этом список проведенных работ скачивается. Толщина стен составляет около 50 сантиметров.

Квартиру с голыми стенами оценили в 60 тысяч долларов. Это около $ 890 за квадрат при средней цене квадрата в Гродно $800. В комплекте с квартирой идет подвальное помещение площадью около 10 «квадратов».

Среди преимуществ продавец отмечает отличное место в центре города, тихий двор и развитую инфраструктуру. Первый этаж позволяет вывести помещение в коммерческое.

В описании продавец поясняет, что исторический кирпич на стенах оставлен специально.

«Возможно, новый владелец решит сделать с ним что-нибудь интересное», — говорится в объявлении.

На одной из стен видно, что раньше в ней была довольно большая арка, которую позже заложили кирпичом.

Каменица построена в начале 20 века. Над окном третьего этажа находятся рельефные латинские буквы TEPSIVA, нанесенные с интервалом в одно окно.