ВСУ назвали новое «горячее» направление на фронте 7.03.2024, 14:49

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Оно находится не на Донбассе.

Представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий заявил, что Ореховское направление становится «горячим» участком. Об этом он сообщил во время телемарафона.

«И я обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховское. Там, где враг пытается срезать Работинский выступ», — сказал Дмитрий Лиховий.

По его словам, в предыдущие дни и недели там иногда могло не быть ни одного штурма в сутки, или один-три или пять максимум, то за минувшие сутки, 6 марта, было зафиксировано 16 атак Вооруженных сил Российской Федерации западнее села Вербово и в районе села Работино.

Лиховий отметил, что оккупанты развивают активность подобно той, которая была в середине февраля, однако тогда враг был остановлен. Сейчас россияне делают какие-то новые наступательные попытки.

«И чем больше враг наступает, тем больше мы уничтожаем его живой силы и техники», — рассказал Дмитрий Лиховий.

Он рассказал, что в Запорожской области россияне пытаются наступать квадроциклами, за вчера, 6 марта, два из них были уничтожены.

Потери ВС РФ на Таврическом направлении

Представитель ОСУВ «Таврия» рассказал, что за минувшие сутки, 6 марта, были убиты и ранены 389 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили три склада боеприпасов и ликвидировали 54 единицы вражеской техники, а именно:

три танка;

десять боевых бронемашин;

19 артиллерийских систем;

противотанковый ракетный комплекс;

СПГ;

17 автомобилей;

три единицы спецтехники.

Кроме этого, нейтрализовано средствами РЭБ или сбито из стрелкового оружия было 319 российских БПЛА.