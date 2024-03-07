ВСУ назвали новое «горячее» направление на фронте
- 7.03.2024, 14:49
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Оно находится не на Донбассе.
Представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий заявил, что Ореховское направление становится «горячим» участком. Об этом он сообщил во время телемарафона.
«И я обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховское. Там, где враг пытается срезать Работинский выступ», — сказал Дмитрий Лиховий.
По его словам, в предыдущие дни и недели там иногда могло не быть ни одного штурма в сутки, или один-три или пять максимум, то за минувшие сутки, 6 марта, было зафиксировано 16 атак Вооруженных сил Российской Федерации западнее села Вербово и в районе села Работино.
Лиховий отметил, что оккупанты развивают активность подобно той, которая была в середине февраля, однако тогда враг был остановлен. Сейчас россияне делают какие-то новые наступательные попытки.
«И чем больше враг наступает, тем больше мы уничтожаем его живой силы и техники», — рассказал Дмитрий Лиховий.
Он рассказал, что в Запорожской области россияне пытаются наступать квадроциклами, за вчера, 6 марта, два из них были уничтожены.
Потери ВС РФ на Таврическом направлении
Представитель ОСУВ «Таврия» рассказал, что за минувшие сутки, 6 марта, были убиты и ранены 389 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили три склада боеприпасов и ликвидировали 54 единицы вражеской техники, а именно:
три танка;
десять боевых бронемашин;
19 артиллерийских систем;
противотанковый ракетный комплекс;
СПГ;
17 автомобилей;
три единицы спецтехники.
Кроме этого, нейтрализовано средствами РЭБ или сбито из стрелкового оружия было 319 российских БПЛА.