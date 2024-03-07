Въезда в ЕС ожидают около 2600 фур и 500 легковушек 2 7.03.2024, 14:53

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Очереди на выезд из Беларуси продолжают расти.

Литовское направление остается самым загруженным на въезд в ЕС для грузовиков. По состоянию на утро 7 марта 1890 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву, сообщили в Госпогранкомитете.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки контрольные службы пункта пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») приняли 72 фуры из 500 возможных, а это всего 14% от нормы, т.е. 3 авто из 20 в час.

Перед единственным функционирующим латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») находятся 490 грузовиков. Через этот погранпереход на сопредельную территорию проследовало 53% авто.

Контрольные службы польского пункта пропуска «Кукурыки» («Козловичи») приняли 56% транспорта, отметили в ГПК.

Более 500 легковых авто фиксируется перед всеми литовскими погранпереходами и польским «Тересполем» («Брест»).

Напомним, Литва с 1 марта закрыла пункты пропуска «Лаворишкес» (с беларусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

Ранее, с 18 августа прошлого года, Литва также закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»).