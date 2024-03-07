Лолита сравнила себя с персонажем басни и пригрозила выйти на улицы с секатором 2 7.03.2024, 14:59

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Певица лишилась работы и доходов после скандала в клубе «Мутабор».

Певица Лолита Милявская оказалась среди российских знаменитостей, которых «отменили» из-за участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. И если остальные спустя почти три месяца стали возвращаться из забвения, все попытки Милявской реабилитироваться пресекают на корню.

Артистка признается, что тоскует без сцены, и ей не хватает заработков с концертов в стране-агрессоре. Чтобы хоть как-то себя занять, она вплотную увлеклась садоводством и стала активней вести блоги в социальных сетях.

Так на ее канале в Telegram появилось видео, на котором Лолита с секатором в руках рассказывает, как ухаживает и подрезает фикусы, которые растут у нее дома. Артистка сравнила себя с главной героиней басни Крылова «Мартышка и очки».

В подписи ко вполне невинному ролику она оставила весьма странный ультиматум с требованием вернуть ее на сцену - то ли в шутку, то ли всерьез. «Тут главное - остановиться вовремя. P.S. Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», - пишет Милявская.