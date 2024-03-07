Литва ужесточила условия трудоустройства иностранцев 7.03.2024, 15:01

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Изменения коснутся и белорусов.

В Литве планируют изменить закон об иностранцах, чтобы ужесточить условия трудоустройства. Об этом «Белсату» сообщила директор Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Эвелина Гудзинскайте. Изменения будут касаться всех иностранных граждан, включая белoрусов.

Сейчас, по данным Департамента миграции при МВД Литвы, в республике проживает 62 800 белoрусов, большинство – 59 000 – по временным видам на жительство. Белoрусская диаспора – вторая по величине после украинской. Всего в стране насчитывается более 227 000 иностранцев.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила о планах изменить законодательство, чтобы усилить контроль за иностранными гражданами:

«Иностранец сможет работать максимально у трех работодателей. Сейчас лимита нет, и непонятно, у кого он на самом деле работает. Другое изменение: иностранец должен работать целый день, сейчас иной раз бывает, что у своего работодателя работает один час, и тогда непонятно, чем он занимается потом».

Кроме того, в Литве можно будет устроиться на работу только с видом на жительство в этой стране.

«До сих пор была возможность получить разрешение на работу, например, с польской визой. Эту часть также думают изменить, чтобы иностранец должен был получать именно литовский вид на жительство, чтобы работать в Литве», – сказала Гудзинскайте.

Она отметила, что планируемые изменения касаются всех иностранцев, включая белoрусов. Отдельных требований для граждан нашей страны нет:

«Вид на жительство, разрешение на работу – для белoрусов такие же правила, как и для всех других иностранцев. Это не меняется и нет планов это менять».

Директор Департамента миграции также подчеркнула, что процедуры, связанные с легализацией по гуманитарным основаниям, менять не планируется.

Эвелина Гудзинскайте напомнила, что в этом году миграционная служба проведет проверку 18 000 белoрусов с видом на жительство: «Они получат в свои личные кабинеты или на электронную почту просьбу заполнить анкету. Те же самые вопросы, просто эти лица, которые получат анкету, ее еще не заполняли».

Речь об анкете с вопросами о Крыме и войне в Украине. Это письмо начали рассылать белoрусам с ВНЖ еще в апреле прошлого года. Также анкету нужно заполнить при оформлении визы или первого вида на жительство – такое правило одобрили в ноябре 2022 года. С тех пор 1644 граждан Беларуси признали «угрозой национальной безопасности» – им или не выдали визу, или не дали или не продлили ВНЖ, или аннулировали его.

Анкету должны заполнять и российские граждане, однако нынешнее дополнительное тестирование пройдут только белорусы.