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Назначен новый замглавы администрации Лукашенко

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  • 7.03.2024, 15:10
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Назначен новый замглавы администрации Лукашенко

Им стал банкир.

Сегодня Лукашенко назначил Александра Егорова заместителем главы своей администрации.

Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Перед этим Егоров был председателем правления Банка развития.

Егоров окончил Белорусский государственный университет (2007 г.) и магистратуру Колледжа Уильямса (2012 г.). Он — математик-экономист; магистр гуманитарных наук.

В 2012 — 2015 гг. занимал руководящие должности в Министерстве экономики Республики Беларусь, в 2015 — 2019 гг. — руководящие должности в Беларусбанке.

С января 2019 года был заместителем председателя правления Беларусбанка.

С марта 2021 г. — председатель правления Банка развития.

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