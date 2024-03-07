Назначен новый замглавы администрации Лукашенко

Назначен новый замглавы администрации Лукашенко2
- 7.03.2024, 15:10
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Им стал банкир.
Сегодня Лукашенко назначил Александра Егорова заместителем главы своей администрации.
Об этом сообщает пресс-служба диктатора.
Перед этим Егоров был председателем правления Банка развития.
Егоров окончил Белорусский государственный университет (2007 г.) и магистратуру Колледжа Уильямса (2012 г.). Он — математик-экономист; магистр гуманитарных наук.
В 2012 — 2015 гг. занимал руководящие должности в Министерстве экономики Республики Беларусь, в 2015 — 2019 гг. — руководящие должности в Беларусбанке.
С января 2019 года был заместителем председателя правления Беларусбанка.
С марта 2021 г. — председатель правления Банка развития.