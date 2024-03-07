Скандальный депутат Госдумы РФ призвал дарить женщинам на 8 марта беременность 9 7.03.2024, 15:24

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И предостерег от употребления алкоголя в этот день.

Лучшим подарком для российских женщин на 8 марта будет новая беременность. Такое мнение высказал депутат Госудмы РФ из фракции «Единая Россия», замглавы комитета по вопросам семьи Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я считаю, что лучший подарок для женщины — это новая беременность. Ребенок - это самая настоящая радость, от бухла - похмелье и все, пустая посуда, ощущение бэушности», — заявил Милонов.

Он предостерег от спаивания женщин в этот день и призвал женщин встречать праздник в трезвом виде.

«Я призываю женщин добровольно отказаться от алкоголя на 8 Марта и встречать его в трезвом виде, потому что трезвая женщина — это прекрасно», — добавил Милонов.