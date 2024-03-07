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В Минске водитель заскочил на бордюр, проезжая перекресток

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  • 7.03.2024, 15:31
  • 1,156
В Минске водитель заскочил на бордюр, проезжая перекресток

Происшествие попало на видео.

На пересечении улиц Аранской и Маяковского в Минске читатель «Онлайнера» заснял достаточно опасную ситуацию. Автомобиль оказался на бордюре при проезде перекрестка.

Вероятно, водитель легковушки хотел опередить такси на перекрестке. Также возможно, что автолюбителя «вырезали» из полосы. Как бы там ни было, в результате машина оказалась на бордюре, а затем вновь съехала на проезжую часть (скорее всего, по инерции).

Авто, ехавшее позади, успело снизить скорость, поэтому столкновения с другими ТС удалось избежать. Учитывая скорость, на которой легковушка въехала в бордюр, можно предположить, что машина получила повреждения.

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