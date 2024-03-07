Новый план Путина для Молдовы Марианна Присяжнюк, «Главком»

7.03.2024, 15:42

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Кремль делает ставу на разные лагери.

Последние дни особое внимание СМИ приковано к Молдове: после съезда приднестровских депутатов и их обращения в РФ многие ожидали, что Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию ответит. Этого не произошло, но о «евразийской системе безопасности» Путин вспомнил не зря…

В 2024 году в Молдове пройдут президентские выборы одновременно с референдумом по вступлению в ЕС, а в 2025 – парламентские. Итак, россиянам самое время начать качать лодку. Кроме того, исполняется 80 лет Ясско-Кишиневской операции, когда Советский союз отвоевал Молдову у Румынии. Учитывая любовь кремлевских чекистов к «сакральным датам», вся эта пространственно-временная комбинация обещает много вызовов для соседнего с Украиной государства.

Бухарестские ворота в ЕС

На самом деле такого «бинго» у российской пропаганды в Молдове не было давно. Президентские выборы, запланированные одновременно с референдумом о вступлении в ЕС, пройдут осенью 2024 года. Главным претендентом остается действующая президент страны Майя Санду, в то время как Россия «своего» кандидата еще не назначила. Как сообщил во время пресс-конференции, директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александру Мустяцэ, в Кремле будут делать ставку сразу на разные политические лагери: «нейтральных», «государственников» и откровенно пророссийских.

То есть, Россия будет делать ставку на все, что не за Европу, а тем более не за Румынию. Недаром российские чиновники подчеркивают, что «Молдовой руководят румынские граждане». При этом факт остается фактом – Бессарабия, которая в 1940 году окончательно была оторвана СССР от Румынии, остается частью румынского культурного пространства, несмотря на временнýю пропасть размером в советское прошлое.

Некоторые шаги по установлению исторической справедливости и укреплению национальной идентичности уже были сделаны. Например, признание на самом высоком уровне факта, что государственный язык – румынский, а не «молдавский». И эта тема также является ключевой для российской пропаганды, разжигающей антирумынские настроения в регионе.

Долгие годы в официальных документах Украины использовались оба словосочетания: «молдавский язык» и «румынский язык». Проблема заключалась в том, что «молдавский» – это и есть румынский.

Традиционно свое недовольство чем-либо Россия делает поводом для вмешательства в дела другого государства. Сценарий дестабилизации Молдовы начал реализовываться не вчера и не сегодня. Антирумынская пропаганда, которую после распада Советского союза Россия продолжает распространять в Молдове, стала едва ли не ключевым элементом идентичности «приднестровцев» и гагаузов.

Именно поэтому использование контекста 1940 года может обострить межнациональные конфликты в регионе в год выборов.

«Отказываясь от молдавского языка, нынешний режим в Кишиневе поднимает вопрос: чья теперь Бессарабия, которая до 1940 года была оккупирована Румынией, и кому принадлежат земли по Днестру, которые до 1940 года входили в состав Украины (оккупированное Приднестровье – Главком)», – заявила представительница МИД РФ Мария Захарова.

Сепаратизм в квадрате

Как отметил директор СИБ Александру Мустяцэ, расшатывание ситуации в оккупированном Приднестровье и Гагаузской автономии является элементом большого сценария, которым Россия будет дестабилизировать Молдову. Очевидно, что главный спецслужбист Молдовы имел в виду и недавние демарши в регионах.

«Россия рассчитывает на искусственное создание социального раскола, продолжая действия по компрометации усилий Кишинева по сближению с автономией Гагаузия. Аналогично потенциал Приднестровья продолжат использовать в гибридных действиях против Кишинева в контексте политических процессов в Республике Молдова, на фоне применения какого-то так называемого экономического давления, оказываемого Кишиневом на регионы», – заявил Мустяцэ.

Накануне в Приднестровье прошел съезд так называемых депутатов. По его итогам, депутаты приняли декларацию, в которой пожаловались Москве и ряду международных организаций на Кишинев. Интересно, что среди приднестровских депутатов во время съезда был замечен гагаузский деятель Иван Бургуджи, советник спикера Народного собрания Гагаузии – местного парламента автономии.

Гагаузский деятель Иван Бургуджи – гостит на съезде непризнанных приднестровских депутатов в Тирасполе / Фото из открытых источников

В девяностых, когда Гагаузия просуществовала несколько лет (1990-1994) как отдельная республика, Бургуджи был лидером вооруженной группировки и участвовал в конфликте с Кишиневом. В Тирасполе гагаузский деятель то ли делился опытом, то черпал новые идеи для усиления сепаратизма в Молдове. Так или иначе, но в комментарии российским СМИ Бургуджи заявил, что Гагаузия последует примеру Приднестровья и себе созовет депутатский конгресс и обратится за помощью в Россию и Турцию, как к гарантам статуса автономии Гагаузии.

Приднестровье и Гагаузия уже не раз таким образом угрожали центральным властям Молдовы. В 2006 году в Приднестровье прошел «референдум», по итогам которого местное население вроде бы поддержало независимость «республики» и поддержало идею присоединиться к России. С 2007 года Тирасполь даже использует российскую государственную символику как «государственную», но интересно, что во время последнего съезда русский флаг был спрятан, а вот украинский язык использовался на главном экране, расположенном позади президиума съезда.

В 2014 году, когда происходила аннексия Крыма, Россия подстрекала гагаузов и себе организовать референдум. Инициатива его проведения появилась, по странному стечению обстоятельств, перед печально известным Вильнюсским саммитом, когда тогдашний президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать договор об ассоциации между Украиной и ЕС. Тогда же башкан Гагаузии Михаил Формузал угрожал Кишиневу обратиться за гарантиями статуса автономии в Россию и Турцию. Кстати, сама Турция, напомним гагаузам, является не просто членом НАТО, но близким партнером и поставщиком боевых систем Румынии.

В целом гагаузский сепаратизм должен был играть значительную роль в расшатывании Юга Украины в 2014 году, в то время как приднестровская история в значительной степени была более связана с расшатыванием ситуации на Донбассе (но не без провокаторов и в Одессе). Чего только стоит история с назначением «приднестровского генерала» Владимира Антюфеева, на должность главного силовика в «ДНР»

В 2014-2015 годах именно Гагаузия была центром дестабилизации Юга Украины, в рамках попыток создать псевдообразование «Республика Буджак». Этот проект Россия реализовывала руками молдавских деятелей, пока сама оккупировала Крым и начинала вторжение на Восток Украины.

Об одном персонаже стоит упомянуть отдельно – Михаил Гарбуз, лидер партии «Патриоты Молдовы». Со своим соратником Артемом Гурьевым 24 марта 2022 года, когда Россия уже начала полномасштабное вторжение в Украину, в ходе пресс-конференции выразил полную поддержку преступлениям РФ, а также сообщил, что сотрудничает с гагаузскими организациями для продвижения российских интересов.

Эти двое до сих пор устраивают провокации против Украины и акции по дискредитации украинских беженцев и дипломатического представительства Украины в Кишиневе. Да и сам Формузал после семи лет в Германии снова возвращается в политическую жизнь Молдовы, а его соратник основал партию, название которой имеет нехорошие для Украины ассоциации – «Наш Буджак».

Таким образом, в отличие от Приднестровья Гагаузия кажется еще более угрожающим фактором для национальной безопасности Украины.

Во-первых, из-за того, что Россия заложила проблему территориальных претензий Гагаузии к Украине, которую можно легко раскрутить в моменты кризиса.

Во-вторых, Гагаузия действует в рамках законного поля, предусматривающего автономию региона и более широкие возможности реализации, в частности прав сохранения культурной идентичности.

Но здесь проблема заключается в том, что вместо того, чтобы лелеять гагаузские корни, гагаузы лелеют «русский мир».

Десант в Москве

Уже после упомянутого съезда приднестровских депутатов в Москву лично отправилась новоизбранная башкан Гагаузии Евгения Гуцул. В России она встретилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе разговора «поднимались темы о сотрудничестве двух стран (имеется в виду между Россией и Молдовой – «Главком»), о русофобии нынешнего руководства (Молдовы – «Главком») и о поддержке Гагаузии, которую готова предоставить Москва», – говорится на сайте, запрещенной ныне в Молдове, партии «Шор», которая реально стоит за Гуцул.

«Российская Федерация пытается расшатать ситуацию на Юге Молдовы. За этими сценариями стоит группировка Илана Шора», – подтверждает директор СИБ.

Гуцул была избрана башканом Гагаузии в апреле 2023 года, но до предвыборной кампании она не была ни известной, ни публичной. Поддержка и деньги беглого олигарха Илана Шора, поддержка от российских звезд и местных пропагандистов сделало из Гуцул звезду чуть ли не в первые недели кампании. Подробно об этом «Главком» писал здесь.

Впоследствии, в июне 2023 года, партия «Шор» была объявлена вне закона из-за попыток дестабилизировать ситуацию в стране. Сам лидер партии Илан Шор находится в санкционных списках США с 2022 года, а в Кишиневе обвиняется в коррупции и хищениях. Известно, что Шор проживает в Израиле, а протестами, которые он финансирует, руководит фактически с большой плазмы, которую каждый раз устанавливают на «лобном» месте демонстрации.

Следующая остановка – Сочи

После этих событий, съездов и визитов гагаузский и приднестровский десант отправились в Сочи на «международный фестиваль молодежи». Наиболее красноречиво атмосферу фестиваля передает фото, где Дмитрий Медведев на фоне карты Украины, разорванной между соседними странами, рассказывает, что «Украина – это Россия».

Такой картой уже никого не удивишь и даже не испугаешь. А вот то, что на этой карте Приднестровье – «не Россия» – это уже интересный момент, особенно с учетом того, что на мероприятии присутствовала приднестровская делегация.

Сочи посетила также «делегация» с Севера Молдовы – города Бельцы. Судя по публикациям в местных СМИ, организацией поездки занималась организация «Молодая гвардия» (структура, связанная с социалистами), а также известный в Молдове прокремлевский деятель Алексей Петрович. В итоге организаторы сообщили, что в России они, в частности, согласовывали действия по мероприятиям к 9 мая.

Во время фестиваля в Сочи Молдова была почти в центре внимания пропагандистов. Представитель российского МИД в очередной раз отметилась заявлением о румынском языке.

«Среднего рода нет, а молдавский язык есть», – заявила Захарова, рассказывая, какое послание она передает «обычным молдаванам».

Между тем, в Кишиневе еще 19 февраля состоялось расширенное заседание так называемого координационного Комитета «Победа» по подготовке празднования 80-летия «освобождения Молдовы от румыно-германской фашистской оккупации».

В подготовке приняли участие депутат аффилированной с Иланом Шором партии «Возрождение» Василе Боля, вышеупомянутые Алексей Петрович и Михаил Гарбуз, а также гагаузский активист Михаил Влах и гагаузский депутат Виктор Петров.

Таким образом, тактика России по Молдове в условиях активных боевых действий в Украине будет заключаться в медленном «кровопускании». Этот план рассчитан на продолжительное воплощение. Обращение сепаратистов в Москву за защитой – только старт целой серии мероприятий, которые мы увидим и 9 мая, и в годовщину Ясско-Кишиневской операции.

Марианна Присяжнюк, «Главком»