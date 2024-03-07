«Ник и Майк»: Хунта все больше погрязает в паранойе 7.03.2024, 15:44

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Николай Шкред

Для Лукашенко все может быстро закончиться.

Назначение Николая Шкреда на достаточно высокую должность в управлении делами Лукашенко — еще один признак системного кризиса хунты, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Мы очень давно писали об особенностях карьеры Николая Шкреда в самой службе. Так уж у диктаторов заведено, что личные охранники, водители, постельничьи, медсестры и так далее могут сделать головокружительную карьеру ввиду близости к телу.

Однако, перемещению в кресло в управлении делами способствовала не только обозначенная особенность кадровой политики. Эту кормушку сотрясают коррупционные скандалы и нужно «навести порядок», не поставив под удар своего фаворита Юрия Назарова. «Лесника» к слову в ближайшее время тоже может ожидать перемещение на другой участок работы.

Одновременно нельзя допустить и дальнейшего роста влияния КГБ на все сферы жизнедеятельности хунты. Они хоть ситуативно и набрали очков в битве с КГК, но не должны стать слишком влиятельными. Да и кадров свободных там уже не очень много, после того как всех отставников на должности замов по безопасности насовали во все госструктуры. Соответственно выбор пал на еще одну «кузницу кадров» — Службу безопасности Лукашенко.

Хунта все больше погрязает в паранойе и замыкается в крайне ограниченном количестве лояльных кадров. Скамейка запасных в командах типа «щит» или «бастион» сейчас и то выглядит внушительнее.

Масштабный «ператрах кадров» начался, но как его провести, чтобы все не развалилось хотя бы до конца этого года — большой вопрос.