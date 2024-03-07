Washington Post: В США начали расследование против Илона Маска 2 7.03.2024, 15:49

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Из-за применения Starlink войсками РФ.

Демократы в Палате представителей США начали расследование в отношении SpaceX Илона Маска из-за применения Starlink российскими войсками на войне против Украины, пишет Washington Post.

Представители Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо с требованием, чтобы компания сообщила о жалобах на возможные незаконные приобретения терминалов Starlink, в том числе в оккупированных Россией регионах Украины.

Законодатели заявили, что их встревожили заявления украинских разведчиков о том, что российские войска разместили терминалы компании на востоке Украины, что может нарушить американские санкции.

Законодатели предупредили президента SpaceX Гвинна Шотвелла, что предполагаемое использование Россией Starlink «представляет серьезную угрозу для безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США».

«Мы обеспокоены тем, что у вас, возможно, нет надлежащих средств защиты и политики», — написали Раскин и Гарсия в письме.

Проверка демонстрирует, насколько жизненно важен был сервис Starlink для военных действий Украины, обеспечивая основу цифровой связи на поле боя.

Компания SpaceX поставила терминалы Starlink в Украину по просьбе украинских правительственных чиновников в течение нескольких часов после нападения России. Министерство обороны закупило от 400 до 500 новых терминалов для Украины в июне 2023 года. Однако уже давно существуют опасения по поводу широкого влияния, которое SpaceX и Маск оказывают на конфликт.

Украинские чиновники утверждают, что Starlink дает войскам существенное преимущество, обеспечивая надежное интернет-соединение, которое позволяет солдатам отвечать на групповые текстовые сообщения, передавать данные с дронов о вражеских силах и координировать артиллерийские удары.

Законодатели опасаются, что теперь Starlink может дать аналогичное преимущество России.

10 февраля «Милитарный» написал, что российские военные все чаще стали использовать терминалы Starlink на своих позициях, они закупают их через третьи страны.

В SpaceX заявили, что компания не ведет никаких дел с российским правительством или его вооруженными силами.

Позже использование россиянами американских терминалов подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, добавив, что это «начинает набирать системный характер».

12 февраля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что его ведомство начало работу по нейтрализации угрозы использования терминалов Starlink россиянами. При этом он отметил, что эти устройства в страну-агрессора завозят контрабандой.