Белоруска потеряла работу после того, как попросила у руководителя справку о доходах 7.03.2024, 15:54

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Она отработала в сервисном центре полгода.

Минчанка отработала в сервисном центре полгода. Ей для банка потребовалась справка о доходах за время работы в компании. Кажется, обычная просьба, пишет «Наша нива».

Но на следующий день девушке позвонил владелец компании и сказал, что, во-первых, она не была у них официально трудоустроена (хотя и подписала контракт), а во-вторых, ее увольняют.

Такую неприятную историю рассказала минчанка, ведущая тикток под ником @manic_minsk. Девушка утверждает, что ее обмануло руководство сервисного центра, где та до недавнего времени работала.

— Я проработала в данной компании чуть больше полугода. В какой-то момент мне для банка понадобилась справка о доходах за 6 месяцев. Я попросила ее у руководителя. На следующий день мне звонит владелец компании и говорит, что я у них больше не работаю и что официально я не была у них трудоустроена. Хотя контракт я подписывала. Но, как оказалось, на контракте нет подписи директора. Но я, как человек юридически не подкованный, об этом не знала.

Девушка говорит, что владелец компании предложил ей денежную компенсацию из своего кармана.

— Мы не знали, никто не знал, сорри, что так вышло. Но ты напиши расписку, что ты не имеешь к нам никаких претензий. Я отказалась. Я попросила выплатить все, что они мне должны за последний месяц, а также то, что вычитали мне якобы подоходный. На следующий день, когда мы встретились, мне не вернули мои документы и не выплатили ничего. Сказали: напишешь расписку, дадим тебе деньги. Не напишешь — не дадим, и иди отсюда. Ты у нас официально проработала один день.

Минчанка говорит, что отказалась, так как для нее важны в первую очередь не деньги, а ее честь. Потом девушка обращалась в разные службы, чтобы добиться справедливости.

— Все службы наши любимые государственные послали меня на три буквы — в суд. Но самый прикол в том, что все службы, выслушав мою историю, просто направляли моему бывшему работодателю запрос, работала ли я у них на самом деле. На что руководство, естественно, отвечало, что нет. Следующая моя точка — это суд. Посмотрим, что мне скажут там. Просто обидно, что в так обманывают людей.

Видео набрало 74 тысячи просмотров и более 1860 лайков. В комментариях люди давали советы, куда можно обратиться, а также рассказывали похожие истории: «Аналогичная ситуация у знакомых. Только там два года. В суде попросили биллинг и определили, что работник был на работе. Выиграли существенную сумму — 5 тысяч долларов».

В следующем видео девушка рассказала, что подала заявление в суд, хотя это было сложно из-за того, что не было образца заявления — все-таки ситуация не очень стандартная.

Девушка также решила ответить на наиболее популярный вопрос из комментариев.

— Зарплату я получала раз в месяц на руки. Меня это не смущало только потому, что меня очень хорошо убеждали в том, что это законно — а я наивно верила.

У нее также спросили, куда же обращаться в таких случаях.

— Сначала я обратилась в ФСЗН, но там мне смогли только сделать выписку из лицевого счета, чтобы подтвердить, что на самом деле я не была трудоустроена. Далее я написала электронное обращение в Министерство труда и соцзащиты. До этого я оставляла заявку на горячей линии налоговой. Министерство и ФСЗН ответили, что обращайтесь в суд, мы ничем не можем вам помочь. Поэтому очень жду решение суда.