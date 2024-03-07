Когда ВСУ смогут перейти в контрнаступление 7.03.2024, 16:27

Эксперт проанализировал, что для этого нужно.

Переход в контрнаступление Сил обороны Украины зависит от помощи украинских международных партнеров. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что если говорить о контрнаступательных действиях, то надо понимать, что эти планы всегда есть в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Они всегда разрабатываются, совершенствуются. В зависимости от ситуации они могут менять некоторые аспекты. Но контрнаступление всегда является основной целью Сил обороны Украины», - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что за годы полномасштабной войны большая часть украинских действий оборонительного типа.

- Поэтому рассматриваем контрнаступление как перспективу, которая зависит от многих факторов и среди этих факторов очень важным является элемент помощи международного общества. Если мы будем иметь достаточно помощи, как это, например, было в первой половине 2023 года, особенно от США. Если США вернется «к семье» в вопросах помощи, то, безусловно, это будет значительный стимул для формирования ресурса для контрнаступательных действий, - подчеркнул Коваленко.

При этом он отметил, что следует понимать, что россияне после так называемых выборов президента начнут более интенсивные мобилизационные действия, которые должны будут решить вопрос их дефицита человеческого ресурса.

«Для того, чтобы по всей линии боестолкновения в значительно большем количестве локаций и значительно более мощно осуществлять наступательные действия им надо мобилизовать значительно больше ресурса. Этим они займутся после выборов - это конец весны- начало лета и где-то примерно на середину лета - конец лета у них будет ресурс», - отмечает эксперт.

Коваленко отметил, что помощь Украине очень нужна и она должна была бы поступить еще вчера. Он отметил, что не может спрогнозировать когда такая помощь может поступить от США в Украину.

«Это впервые в истории США, когда отдельно взятая политическая сила пытается доминировать не на внутренне - политической арене, а даже паразитировать на интересах государственного уровня. Это уникальная ситуация и очень трудно прогнозировать ее дальнейшее развитие», - подчеркнул эксперт.