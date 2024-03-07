Какие цветы и почем можно купить к 8 Марта в Минске 3 7.03.2024, 16:36

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В тренде — черные тюльпаны.

В преддверии Международного женского дня улицы Минска стали настоящими тюльпановыми полями. Чуть реже на прилавках встречается мимоза, розы, ирисы и нарциссы. Агентство «Минск-Новости» посмотрело, какие цветы и почем предлагают продавцы в этом году.

Для работников цветочных магазинов 8 Марта начинается задолго до прихода весны. Если в обычные дни композиции заказывают за неделю до торжества, то опытные покупатели знают: хороший букет ко Дню женщин нужно бронировать в начале февраля.

Для тех, кто не успел заранее позаботиться о букетах для любимых женщин, в Минске открылись 185 площадок по продаже цветов.

Одним из самых популярных вариантов являются, конечно же, тюльпаны. В магазинах и на рынках можно найти различные сорта и оттенки — от нежных пастельных до ярких красных и темно-фиолетовых. Цена может варьироваться в зависимости от сорта и количества, но в среднем букет из пяти штук будет стоить 15 рублей.

Мимоза также пользуется большой популярностью. Небольшие веточки ярко-желтого цветка продают по пять рублей, средние — по десять, а самые большие и пышные — по 15. Чтобы она простояла как можно дольше, многие флористы советуют ставить ее в сухую чистую вазу и периодически опрыскивать водой.

Рядом с ж/д вокзалом цветочная ярмарка начинается возле «Ворот Минска». Здесь за внимание покупателей борются десятки предпринимателей. Цены везде одинаковые — за тюльпан просят 3−3,5 рубля. Выделиться среди коллег помогают необычные сорта и смелые оттенки.

Черные и синие бутоны — это не работа селекционеров. Стебли классических белых тюльпанов опускают в воду с красителями. Через несколько часов цветок «напивается» и приобретает нужный оттенок. Выглядит эффектно, стоит соответствующе — десять рублей за штуку. Однако у этого способа есть несколько минусов. Листья также набирают в себя краску и выглядит менее привлекательными, а стойкость цветка становится ниже.

Если хочется порадовать близкого человека растениями в горшках, их можно найти в специализированных цветочных или в строительных гипермаркетах. В одном из таких магазинов рядом со ст. м. «Каменная горка» продают тюльпаны, нарциссы, крокусы и гиацинты. Когда растение отцветет, луковицы можно будет выкопать и посадить на следующий год. Если правильно ухаживать за ними, наслаждаться красотой можно будет каждую весну.

— Также большим спросом у нас пользуется лилия, гортензия, гербера, хризантема и комнатная роза. Их чаще берут для девушек, которые не любят срезанные цветы. Что-то привозим из Голландии, но большая часть товара выращена белорусскими фермерами. По качеству они ничем не отличаются, — говорит продавец Анастасия.

Гиацинт в горшке обойдется покупателю в восемь рублей, нарцисс — 11, крокус — десять. Композиция из трех тюльпанов также стоит 11 рублей, из пяти цветов — 16. За микс из нескольких растений в корзинке придется выложить 36 рублей. Еще одним приятным подарком станет фаленопсис, он же орхидея. Цены на растение сильно разнятся: невысокое обойдется в 30 рублей. Дороже оценили редкие оттенки и крупные бутоны — от 45 рублей.

Лилии продают по 50 рублей, комнатные розы — по 45. Голубая и розовая гортензия стоят 70 рублей, белая — чуть дешевле. Хризантему, бегонию и герберу можно найти за 30-35 рублей.