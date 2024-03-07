«За три дня в больнице заплатили около тысячи евро» 7.03.2024, 16:52

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Белорусы рассказали, как попадали в больницы в Польше со страховкой и без нее.

Медицинская страховка в Польше нужна и эмигрантам, и туристам. Но оформляют ее не все. MOST узнал истории белорусов, которые попадали в польские больницы со страховкой и без.

«Загуглил симптомы — все они совпадали с описанием аппендицита»

Весной 2023 года к Алексею в Польшу по туристической визе приехала девушка Елизавета из Беларуси. Для получения визы нужна была медицинская страховка для выезжающих за рубеж — девушка выбрала «Белгосстрах».

Несколько дней все было хорошо, а накануне отъезда Елизавета почувствовала недомогание.

— В наш последний вечер после прогулки по городу мы решили поужинать в одном заведении, — рассказывает Алексей. — Я заказал много блюд, но ни к одному из них она не притронулась. Сказала, что пропал аппетит.

Алексей предложил девушке еще немного побродить по парку — нагулять аппетит. Однако спустя время Елизавета начала жаловаться на нарастающую боль в районе пупка. Пара решила закончить прогулку и вернулась домой.

— Я загуглил ее симптомы: тошнота, сильная пульсирующая боль в животе, температура — все они совпадали с описанием аппендицита.

Елизавета сначала отказывалась обращаться к польским врачам и планировала утром возвращаться в Беларусь. Девушка была уверена, что сможет с сильной болью приехать домой и уже там обратиться к врачам. Однако с каждым часом ей становилось только хуже, поэтому пара решила ехать в SOR (szpitalny oddział ratunkowy — больничное отделение неотложной медицинской помощи).

— Там Лизу быстро приняли и оформили на меня, так как в Польше она в качестве туриста. Я был в роли, так сказать, ее гаранта. После того, как врачи записали мой Pesel (индивидуальный номер. — Прим.) и паспортные данные, сразу же повезли Лизу на УЗИ. Обследование показало, что есть подозрение на воспаление отростка аппендикса, поэтому без госпитализации здесь нельзя было обойтись.

Знакомые мне сразу же посоветовали написать в «Белгосстрах», чтобы поставить их в известность о планируемой операции. Сотрудники страховой мне быстро ответили в Viber и попросили отправить страховой полис девушки, ее местонахождение и описать все детали случившегося.

Они мне порекомендовали обратиться либо в медучреждения, с которыми сотрудничают, либо выбрать по своему усмотрению, так как у нас все же экстренный случай. После этого они еще напомнили, что при выписке из больницы нужно забрать все оригиналы документов, чтобы по приезде в Беларусь вернуть деньги по страховке.

«Боялся, что страховая откажется принимать такой чек»

На следующий день девушка сдала необходимые анализы, но из-за языкового барьера общение с доктором было напряженным: Елизавета с трудом понимала, что ей говорят. Ситуация разрешилась только тогда, когда в больнице нашли медсестру из Беларуси — она выступила в роли переводчика.

— Спустя два дня Лизу прооперировали и привезли обратно в палату. Не помню, спрашивали ли у нас тогда врачи, есть ли у девушки какая-либо страховка, но, к счастью, у нее была самая обычная для выезда в ЕС, которую нужно обязательно оформлять для подачи документов на шенген.

На следующий день после операции Елизавету выписали из больницы, а счет за лечение спустя несколько дней отправили Алексею. По словам мужчины, за три дня лечения в больнице, анализы и операцию нужно было заплатить 1100 евро.

— Я оплатил сразу всю сумму, но вот с получением нужных бумажек для страховой возникли некоторые сложности. Как мне сказали сотрудники «Белгосстраха», при оплате лечения в банке тоже необходимо получить оригинал чеков с печатью. Но проблема в том, что польский банк Millennium не ставит ее на такие документы. У меня был сильный страх, что страховая, как и многие беларусские любители бумажек, откажется принимать такой чек и не вернет деньги.

К счастью, опасения Алексея не оправдались. После возвращения в Беларусь Елизавета смогла вернуть деньги за все лечение в Польше. Девушка предоставила страховой компании копии и оригиналы документов, включая историю болезни и чеки об оплате, а через неделю Алексей отправил ей заявление для возврата средств.

— Несмотря на то, что я оплатил ее лечение, хотел, чтобы деньги вернули ей на карту. Поэтому пришлось написать заявление с подтверждением, что девушка гостила у меня и я не против, чтобы средства за лечение вернули ей, а не мне. Для этого я написал заявление на листе А4, сфотографировал его и отправил Лизе. Она его отксерокопировала и предоставила страховой. Примерно через неделю девушке вернули всю сумму.

«За три дня в больнице заплатили около тысячи евро»

Спустя несколько месяцев полученный опыт снова пригодился. Знакомые Алексея — муж с женой и двумя маленькими детьми — возвращались с летнего отдыха из Черногории на машине и решили на несколько дней остановиться у мужчины.

Еще по дороге в Польшу трехлетняя девочка чувствовала себя нехорошо, а по приезде в Белосток недомогание усилилось. Она чувствовала сильную слабость, тошноту и отказывалась от еды.

— Нам показалось, что это обычный ротавирус, поэтому обратились к белoрусскому врачу за консультацией, — рассказывает Алексей. — Он осмотрел малышку и посоветовал обратиться в SOR, так как на тот момент сам не имел права выписывать рецепты.

В отделении неотложной помощи у ребенка взяли анализы и госпитализировали вместе с мамой. За три дня в больнице ей сделали анализы и поставили несколько капельниц. Врачи в польской больнице предположили, что недомогание связано с вирусом, который летом 2023 года распространялся в Черногории.

— На четвертый день их выписали и сразу же дали документы для оплаты лечения. Я сразу удивился, когда узнал, что заплатить им нужно около тысячи евро. При том, что не было операции. Мне кажется, сумма получилась такой большой, так как малышка лежала вместе с мамой.

Семья решила сразу же оплатить лечение в Польше, а в Беларуси вернуть деньги по страховке от «Белгосстраха». Для этого они забрали из больницы и из банка необходимые документы, а по приезде в Беларусь предоставили страховой компании. Она в течение недели вернула им деньги на банковскую карту.

«Сразу попросил врачей сказать мне, сколько я уже должен заплатить»

Александр учится в Польше в университете. Он решил отказаться от оформления страховки.

Зимой 2023 года молодой человек въезжал в Польшу со стороны Пшемысля. Последние несколько дней перед поездкой у Александра выдались очень напряженными: он мало спал, почти не ел и чувствовал себя очень уставшим.

— В городе с населением в 60 тыс. человек у меня было несколько часов до следующего поезда, поэтому решил зайти в магазин за едой, — рассказывает Александр. — В помещении мне сразу поплохело: резко закружилась голова, потом стало немного лучше, но примерно через 30 секунд я потерял сознание.

Молодой человек не мог вспомнить, как упал и что с ним после этого происходило. Он пришел в себя только в машине скорой помощи, которая везла его в больницу. По дороге фельдшеры рассказали Александру, что в магазине он потерял сознание, а симптомы были как при эпилепсии.

— Меня это удивило, так как от эпилепсии никогда ранее я не страдал, — рассказывает Александр. — Пока мы ехали в больницу, я дал врачу свои документы, после чего он спросил меня, нужна ли мне госпитализация.

Парень знал, что у него нет страховки, но на всякий случай согласился на госпитализацию.

— В больнице мне сделали несколько уколов и поставили капельницу. В первый день меня еще водили на процедуры, а на следующий сделали обследование головы и решили перепривить от столбняка.

Эпилепсия не подтвердилась. А обморок медики связали с сильным переутомлением и недосыпом. Врачи знали, что у молодого человека нет страховки, но спросили, хочет ли он еще на некоторое время остаться в больнице.

— Я бы с удовольствием остался. Но я сразу попросил врачей сказать мне, сколько я уже должен заплатить. Сначала они насчитали одну сумму, потом — другую. В итоге мое незапланированное лечение обошлось в 1.620 злотых (около 410 долларов по текущему курсу).

Александр признается, что страховку не делал из лени, да и не считал, что она ему понадобится. Платить за лечение было обидно, однако молодой человек не жалеет о потраченных деньгах. Он уверен, что все назначенные ему процедуры были необходимы.