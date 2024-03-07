Норвегия выделила $153 миллиона на закупку боеприпасов для Украины за пределами ЕС 1 7.03.2024, 17:17

Норвежский премьер-министр сделал заявление.

Норвегия выделит $153 млн на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих странах, отмечает «Униан».

«Норвегия поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и напрямую от промышленности. Мы решили внести до 1,6 млрд норвежских крон в инициативу, организованную Чехией, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину необходимыми артиллерийскими боеприпасами», - заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.

Чешский президент Петр Павел заявил о 800 тыс. артиллерийских боеприпасов, которые можно купить для ВСУ, но для этого нужны деньги.

Боеприпасы хотят купить за пределами стран Евросоюза, поскольку они не выполнили обещание передать Украине миллион снарядов до марта.

План Чехии уже поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция.

Помощь Норвегии Украине

Власти Норвегии разрешили прямую продажу оружия и товаров военного назначения напрямую от норвежской оборонной промышленности Украине. Это решение начало действовать 1 января.

В конце прошлого года Норвегия объявила о предоставлении помощи на сумму $18,5 млн для разминирования украинской территории.