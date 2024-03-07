Когда лучше «переобувать» машину с зимней резины на летнюю? 2 7.03.2024, 17:22

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Белорусским автолюбителям на заметку.

«С 1 марта надо менять зимнюю резину на летнюю. А если весна задержится, снова снег и морозы нагрянут… Стоит ли спешить?» - задал вопрос «АиФ» минчанин.

На самом деле в Правилах дорожного движения указано только, что зимние шины следует использовать с 1 декабря по 1 марта. Но, конечно, никто не обязывает автовладельца «переобуваться» именно 1 марта.

В ГАИ отметили, что, по статистике, большое количество ДТП происходит именно ранней весной и поздней осенью. Одна из причин – ямочность, которая усугубляется в этот период. Кроме того, на дороге еще долгое время может сохраняться коварная гололедица. Общепринятым температурным показателем к смене колес считается среднесуточный параметр +7°С, при этом ночные показатели не должны опускаться ниже нуля.