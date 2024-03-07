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Студенты из Смиловичского колледжа со стальными розами стали звездами TikTok

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  • 7.03.2024, 17:54
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Студенты из Смиловичского колледжа со стальными розами стали звездами TikTok

Их видео набрали более 6,5 миллионов просмотров.

Ребята из Смиловичского государственного колледжа внезапно проснулись звездами TikTok. Их видео набрали более 6,5 миллионов просмотров, а в комментарии пришли сотни фанаток. Секрет неожиданной популярности — розы из металла в честь 8 Марта, пишет «Наша нива».

Первое видео появилось 5 дней назад — в нем ребята показывают, как своими руками сделать брутальный подарок на Международный женский день. Мастер-класс заканчивается фразами:

— Своим мамам мы уже сделали розы. Ну а девушкам — в процессе. Ведь их у нас очень много.

@olgomec_belarus подарок на 8 марта своими руками, брутальный и из металла🦾. #смиловичскийколледж #смиловичскийлицей #8марта #8сакавика #международныйженскийдень ♬ оригинальный звук - ⚙️🛠️Спяцы🫡

В следующем видео ребята рассказали учителю, что насчитали уже более 140 металлических роз и сбились со счета. Тот предложил подарить цветы девушкам на 8 Марта. Это видео менее чем за сутки уже набрало около 1,2 миллиона просмотров и более 70 тысяч лайков.

В комментариях снова многие восхищались — и розами, и ребятами, и их учителем. Одна девушка отметила, что у нее есть такая роза: «С ней не страшно ходить по улицам в темноте. А так красивая!»

Но в этот раз хватило и критики: «Живым девушкам нужно дарить живые цветы. Эти к памятникам отнесите».

@olgomec_belarus Смиловичский государственный колледж подготовил подарки к 8 марта! #международныйженскийдень #8сакавика #смиловичскийлицей #смиловичскийколледж #изделияизметалла #металлическиефигуры #8марта ♬ Девчонки с праздником 8 марта - Александр Закшевский

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