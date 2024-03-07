Студенты из Смиловичского колледжа со стальными розами стали звездами TikTok 2 7.03.2024, 17:54

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Их видео набрали более 6,5 миллионов просмотров.

Ребята из Смиловичского государственного колледжа внезапно проснулись звездами TikTok. Их видео набрали более 6,5 миллионов просмотров, а в комментарии пришли сотни фанаток. Секрет неожиданной популярности — розы из металла в честь 8 Марта, пишет «Наша нива».

Первое видео появилось 5 дней назад — в нем ребята показывают, как своими руками сделать брутальный подарок на Международный женский день. Мастер-класс заканчивается фразами:

— Своим мамам мы уже сделали розы. Ну а девушкам — в процессе. Ведь их у нас очень много.

В следующем видео ребята рассказали учителю, что насчитали уже более 140 металлических роз и сбились со счета. Тот предложил подарить цветы девушкам на 8 Марта. Это видео менее чем за сутки уже набрало около 1,2 миллиона просмотров и более 70 тысяч лайков.

В комментариях снова многие восхищались — и розами, и ребятами, и их учителем. Одна девушка отметила, что у нее есть такая роза: «С ней не страшно ходить по улицам в темноте. А так красивая!»

Но в этот раз хватило и критики: «Живым девушкам нужно дарить живые цветы. Эти к памятникам отнесите».