Франция и Молдова подписали оборонное соглашение на фоне угрозы РФ 2 7.03.2024, 18:05

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Что оно предусматривает?

Франция и Молдова подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Это произошло на фоне угрозы со стороны России.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Соглашение об оборонном сотрудничестве между Молдовой и Францией было заключено во время визита президента Майи Санду в Париж.

Документ подписали министры обороны Молдовы и Франции. По словам Макрона, такое соглашение предусматривает «открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе». Президент добавил, что это только первый шаг.

Также Макрон и Санду опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию вывести свои силы, незаконно размещенные на территории Молдовы.

При этом Париж заявил, что готов «внести свой вклад, когда придет время, в прочное и мирное урегулирование этого конфликта».

Напомним, ранее председатель Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия подготовила планы по дестабилизации ситуации внутри Молдовы.

В частности, Москва хочет вмешаться в президентские выборы в Молдове, а также сорвать референдум о европейской интеграции страны.

Мустяце уточнял, что в 2023 году был перехвачен рекордный уровень активности спецслужб РФ в Молдове.

Также недавно так называемая «Приднестровская Молдавская Республика» обратилась к России с призывом о «защите от Молдовы».