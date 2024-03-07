Франция и Молдова подписали оборонное соглашение на фоне угрозы РФ

Франция и Молдова подписали оборонное соглашение на фоне угрозы РФ2
- 7.03.2024, 18:05
- 1,252
Что оно предусматривает?
Франция и Молдова подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Это произошло на фоне угрозы со стороны России.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Соглашение об оборонном сотрудничестве между Молдовой и Францией было заключено во время визита президента Майи Санду в Париж.
Документ подписали министры обороны Молдовы и Франции. По словам Макрона, такое соглашение предусматривает «открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе». Президент добавил, что это только первый шаг.
Также Макрон и Санду опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию вывести свои силы, незаконно размещенные на территории Молдовы.
При этом Париж заявил, что готов «внести свой вклад, когда придет время, в прочное и мирное урегулирование этого конфликта».
Напомним, ранее председатель Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия подготовила планы по дестабилизации ситуации внутри Молдовы.
В частности, Москва хочет вмешаться в президентские выборы в Молдове, а также сорвать референдум о европейской интеграции страны.
Мустяце уточнял, что в 2023 году был перехвачен рекордный уровень активности спецслужб РФ в Молдове.
Также недавно так называемая «Приднестровская Молдавская Республика» обратилась к России с призывом о «защите от Молдовы».