Пастору из Новолукомля присудили 15 суток за проповедь 7.03.2024, 18:19

Александр Зарецкий

Раньше его арестовали за молитву.

Пастор евангельской церкви Новолукомля Александр Зарецкий снова получил 15 суток ареста — на этот раз за проповедь, которую сочли «несанкционированным массовым мероприятием». Ранее его арестовали на такой же срок за молитву о прекращении войны в Украине, пишет «Хрысціянская візія».

Александр Зарецкий должен был освободиться после предыдущего административного ареста 8 марта, но 6 марта ему повторно присудили 15 суток по ч. 1 ст. 24.23 КоАП («Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий»). Таковым посчитали проповедь во время богослужения, о ее содержании не сообщается.

По данным «Хрысціянскай візіі», ранее местные идеологи не раз предъявляли пастору претензии по поводу содержания молитв и проповедей. Недовольство властей вызывало и то, что пастор также отказывался участвовать в политических мероприятиях, которые они проводят.

Напомним, новолукомльского пастора евангельской церкви задержали 22 февраля за то, что он молился за Украину. Его подвергли административному аресту на 15 суток по статье 19.11 КоАП («Распространение экстремистских материалов»).

20 апреля 2023 года пастор был задержан по ст. 19.11 КоАП за лайки и комментарии к материалам с интернет-ресурсов, признанным «экстремистскими». Пастор дважды подряд получил арест на 15 суток, проведя за решеткой месяц.