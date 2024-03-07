Линия фронта в Украине стабилизируется: анализ эксперта 1 7.03.2024, 18:29

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В том числе на Авдеевском и Купянском направлениях.

По некоторым направлениям происходит стабилизация фронта. Говорится, в частности, об Авдеевском и Купянском направлениях. Такое мнение «24 Каналу» высказал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на первом украинские силы остановили активное продвижение врага. Он добавил, что оккупанты несколько «уперлись» в позиции ВСУ.

- Они спустились с позиций, которые были на высотах в районе Авдеевки, вышли на чистую местность и, соответственно, их стало лучше видно. Меньше мест, где можно укрыться, – сказал Мусиенко.

То есть так россиян фактически вытащили из Авдеевки контролируемым отступлением и сейчас уничтожают. Интенсивность и количество атак врага уменьшилась и на Купянском направлении.

- Свидетельство того, что удалось так же им противодействовать. На Юге они стали менее активно атаковать. Так же из-за стабилизации и сузили направление своих ударов, – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

После давления врага, которое было с конца осени и в течение всей зимы, украинским защитникам несколько удается стабилизировать ситуацию. Это происходит несмотря на чрезвычайно сложные условия.

- Несмотря на то, что не хватает мин на некоторых направлениях, не хватало снарядов, но это сейчас удается выравнивать, – сказал Александр Мусиенко.