закрыть
7 марта 2024, четверг, 19:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Линия фронта в Украине стабилизируется: анализ эксперта

1
  • 7.03.2024, 18:29
  • 1,880
Линия фронта в Украине стабилизируется: анализ эксперта

В том числе на Авдеевском и Купянском направлениях.

По некоторым направлениям происходит стабилизация фронта. Говорится, в частности, об Авдеевском и Купянском направлениях. Такое мнение «24 Каналу» высказал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на первом украинские силы остановили активное продвижение врага. Он добавил, что оккупанты несколько «уперлись» в позиции ВСУ.

- Они спустились с позиций, которые были на высотах в районе Авдеевки, вышли на чистую местность и, соответственно, их стало лучше видно. Меньше мест, где можно укрыться, – сказал Мусиенко.

То есть так россиян фактически вытащили из Авдеевки контролируемым отступлением и сейчас уничтожают. Интенсивность и количество атак врага уменьшилась и на Купянском направлении.

- Свидетельство того, что удалось так же им противодействовать. На Юге они стали менее активно атаковать. Так же из-за стабилизации и сузили направление своих ударов, – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

После давления врага, которое было с конца осени и в течение всей зимы, украинским защитникам несколько удается стабилизировать ситуацию. Это происходит несмотря на чрезвычайно сложные условия.

- Несмотря на то, что не хватает мин на некоторых направлениях, не хватало снарядов, но это сейчас удается выравнивать, – сказал Александр Мусиенко.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани