Какая погода ожидает белорусов в длинные выходные 7.03.2024, 18:41

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Прогноз на 8-10 марта.

8 марта погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью малооблачно, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем составит от 0°С по северу до +8°С по югу страны. Атмосферное давление будет падать.

9-10 марта погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями.

9 марта преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидаются слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем будет от -1°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.

10 марта преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем по юго-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем 0..+6°С; по юго-западу республики ночью 0..-1°С, днем +7..+8°С.