Гаага ждет российских генералов 3 7.03.2024, 18:45

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Такие преступления не имеют срока давности.

Каждый российский командир, который приказывает наносить удары по гражданским людям и объектам критической инфраструктуры, должен знать, что справедливость наступит. Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест российских генералов Сергея Кобылаша и Виктора Соколова, передает FREEДОМ.

Зиму 2022-2023 годов считают самой сложной в истории независимой Украины. Для украинцев она связана с плановыми, экстренными и аварийными отключениями света, шумом генераторов, пунктами обогрева и регулярными российскими обстрелами.

После 10 октября 2022 года российская армия наносила массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. С осени 2022-го до весны 2023-го Россия выпустила по территории Украины 850 крылатых ракет разных типов, баллистические ракеты и сотни беспилотников. Среди тех, кто отдавал преступные приказы, были командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш и командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов.

- Двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года. Имеются разумные основания считать, что предполагаемые удары были направлены против гражданских объектов, — говорится в сообщении на сайте Международного уголовного суда (МУС).

5 марта МУС выдал ордеры на арест Кобылаша и Соколова. Российских командующих обвиняют в совершении военных преступлений. Кроме того, это первый случай, когда российских военных подозревают в совершении преступления против человечности и других бесчеловечных деяний, повлекших большие страдания.

- Это потребовало многих месяцев упорной работы прокуроров, следователей, разных украинских ведомств, которые предоставили Офису прокурора МУС сотни доказательств и огромный объем информации. И мы достигли еще одной вехи в обеспечении правосудия ради всех жертв и пострадавших в этой войне, — сказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

В комментарии российским средствам массовой пропаганды пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решения Международного уголовного суда. Москва подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала соглашение. РФ отказалась от своей подписи сразу после того, как суд опубликовал отчет, в котором аннексию Россией Крыма квалифицируют как оккупацию. Несмотря на это, стоит Кобылашу и Соколову выехать из России, правоохранители 123 стран мира обязаны отправить их в Гаагу.

- Это уже второе решение Международного уголовного суда по российским военным преступникам. Оба касаются высшего военно-политического руководства России. За каждое преступление, совершенное в Украине, Россия будет отвечать и на поле боя, и в международном трибунале. Такие преступления не имеют срока давности, — написал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в Telegram.

Кобылашу и Соколову о подозрении сообщила и Служба безопасности Украины. Командующего дальней авиацией воздушно-космических сил России подозревают в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. СБУ считает, что именно по приказу Кобылаша российская армия наносит массированные удары по жилым домам и больницам. Командующего Черноморским флотом России Соколова подозревают сразу по трем статьям: нарушение законов и обычаев войны, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.