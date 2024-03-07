закрыть
7 марта 2024, четверг, 19:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Плисский льнозавод продали за смешные деньги

  • 7.03.2024, 19:06
  • 1,272
Плисский льнозавод продали за смешные деньги

Он обанкротился почти десять лет назад.

С молотка ушли комплекс зданий Плисского льнозавода, а также оборудование для переработки льна. Цена вопроса?

Плисский льнозавод, расположенный в городском поселке Подсвилье Глубокского района, был создан в 1966 году. На пике там работало более 400 человек. В 2015 работа был начат процесс банкротства льнокомбината, который завершился в 2017 году, передают «Народныя навiны Вiцебска».

Этот лот был самым крупным неиспользуемым объектом государственного имущества. Комплекс зданий и сооружений бывшего Плисского льнозавода расположен на 15 гектарах, включает 24 здания и сооружения, с общей площадью строений почти 25 000 квадратных метров.

Многие годы имущество льнозавода пытались вовлечь в хозяйственный оборот. При этом рассматривались различные варианты — и продажа на аукционе, и безвозмездная передача под реализацию инвестиционного проекта, как производственной площадки.

В итоге комплекс объектов был продан на аукционе единственному покупателю — частному производственному предприятию из Гомельской области.

Новый собственник планирует использовать объекты льнозавода для расширения своей производственной деятельности. В будущем здесь будет производиться приемка, хранение и переработка песка.

Цена продажи комплекса составила всего 1480 рублей (37 базовых величин) ‒ 24 базовые за каждое строение и 13 базовых величин за оборудование. При этом новый собственник, по условиям продажи, в течение 2-х лет должен задействовать объект в предпринимательской деятельности, сообщает комитет «Витебскоблимущество».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани