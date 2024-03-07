Плисский льнозавод продали за смешные деньги 7.03.2024, 19:06

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Он обанкротился почти десять лет назад.

С молотка ушли комплекс зданий Плисского льнозавода, а также оборудование для переработки льна. Цена вопроса?

Плисский льнозавод, расположенный в городском поселке Подсвилье Глубокского района, был создан в 1966 году. На пике там работало более 400 человек. В 2015 работа был начат процесс банкротства льнокомбината, который завершился в 2017 году, передают «Народныя навiны Вiцебска».

Этот лот был самым крупным неиспользуемым объектом государственного имущества. Комплекс зданий и сооружений бывшего Плисского льнозавода расположен на 15 гектарах, включает 24 здания и сооружения, с общей площадью строений почти 25 000 квадратных метров.

Многие годы имущество льнозавода пытались вовлечь в хозяйственный оборот. При этом рассматривались различные варианты — и продажа на аукционе, и безвозмездная передача под реализацию инвестиционного проекта, как производственной площадки.

В итоге комплекс объектов был продан на аукционе единственному покупателю — частному производственному предприятию из Гомельской области.

Новый собственник планирует использовать объекты льнозавода для расширения своей производственной деятельности. В будущем здесь будет производиться приемка, хранение и переработка песка.

Цена продажи комплекса составила всего 1480 рублей (37 базовых величин) ‒ 24 базовые за каждое строение и 13 базовых величин за оборудование. При этом новый собственник, по условиям продажи, в течение 2-х лет должен задействовать объект в предпринимательской деятельности, сообщает комитет «Витебскоблимущество».