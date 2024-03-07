Кочанова полтора года назад дала амбициозное обещание Лукашенко, но сейчас выяснилось, что оно недостижимо 7.03.2024, 19:29

1,504

Наталья Кочанова

Даже близко.

Обещанную чиновниками Александру Лукашенко локализацию производства «Мотовелозавода» отсрочили как минимум на пять лет. Об этом отчитались чиновники и функционеры, пишут несколько госСМИ. Раньше Наталья Кочанова обещала Лукашенко перевыполнение плана в скором времени.

Импортозамещение пойдет в три раза медленнее, чем обещали в прошлом году

К 2029 году уровень локализации производства «отжатого» ранее у частника «Мотовелозавода» составит не менее 50%. Об этом рассказал гендиректор предприятия Сергей Манько, пишет «Зеркало» со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».

— Проводим локализацию комплектующих. В 2023 году в локализации приняли участие 15 предприятий страны, освоено 28 компонентов. Конструкторским отделом разработаны четыре инновационных продукта. Две модели электросамокатов в прошлом году. А в 2024 году спроектированы две модели электровелосипедов. Сейчас они проходят сертификационные мероприятия, — рассказал Сергей Манько.

Газета «Рэспубліка» со ссылкой на директора Минского моторного завода Александра Ботвинника указывает, что ММЗ собирается арендовать один из корпусов «Мотовелозавода» под производство бензиновых двигателей. «Уже в этом году мы организуем здесь сборку двигателей, которые полностью покроют потребности „Мотовело“», — заявил функционер.

Локализацией производства на предприятии занялись после такого требования от Александра Лукашенко еще в 2021 году. А во время визита 15 августа 2022 года на «Мотовело» он раскритиковал проваленные поручения по локализации производства. Тогда ему показали «беларусский» мотоцикл, в котором и запчасти, и дизайн были импортными.

В сентябре 2022-го Наталья Кочанова пообещала ему, что в скором времени уровень локализации может достичь 80−90% (при поставленной задаче в 50%). Однако сейчас, как видно, решение задачи отсрочили на пять лет.

В прошлом году на эти цели предприятию выделили 6,5 млн рублей из кармана налогоплательщиков. Ранее директор завода Сергей Манько, заявлял, что в первом квартале 2023 года на «Мотовелозаводе» собирались нарастить локализацию мотоцикла «Минск» до 26%, а к концу года — до 36%. Выходит, что после прошлогоднего рывка чиновники решили замедлить темпы импортозамещения на предприятии. Если цель стоит превысить 50% к 2029 году, то в среднем в год хотят продвигаться на 2,8% — почти в три раза медленнее, чем были планы на прошлый год.

Примечательно, что публично Наталья Кочанова не критиковала изменившиеся планы по процессу локализации производства. Хотя сама же обещала Лукашенко выполнение более амбициозных задач.

История завода: приватизировали, а потом отобрали

Предшественником «Мотовелозавода» был «Мотовело», приватизированный бизнесменом Александром Муравьевым. Но после того как его компания не смогла за короткий срок справиться с финансовыми трудностями и выполнить установленные чиновниками прогнозные показатели, предприятие национализировали. На самого бизнесмена завели уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. В марте 2023 года Александр Муравьев вышел на свободу.

С тех пор предприятием занимаются назначенные государственные функционеры. Много лет сначала «Мотовело», а после его банкротства возникший на этом месте «Мотовелозавод» возглавлял бывший мэр Минска Николай Ладутько. Однако решить накопившиеся проблемы завода не удается до сих пор.