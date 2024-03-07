В Могилеве ищут «богинь ленивого шопинга» 7.03.2024, 19:32

Обещают 500 рублей за любовь к себе.

Едоставка ищет «богинь ленивого шопинга», которые не ходят за продуктами в магазины и берегут свои нежные руки от тяжестей. Заботливое отношение к себе может принести 500 рублей, а на титул могут претендовать и жительницы Могилевской области.

Богиней может стать белоруска в возрасте от 18 до 100 лет, главное, чтобы женщина берегла драгоценные руки и ценила свое время, как и полагается богине.

Победителей выберут в номинациях:

• «мама на чиле» (будучи в декрете, поняла, что магазин может приехать к тебе сам);

• «многомама» (живет на свехсрокростях, окружая любовью всю большую семью);

• «деловая» (и карьеру строит, и на спорт успевает);

• «сама забота» (себе и родным продукты покупает и соседку научила).

«Мудрую женщину» найдут среди прогрессивных участниц старшего возраста, а «с детства понятливой» может быть студентка или вчерашняя выпускница, которая и не видела мира без доставки еды.

Для участия нужно заполнить простую анкету в интернете.

Итоги подведут в середине марта. Победительницы в каждой номинации получат подарочные сертификаты по 500 рублей на «ленивые» покупки.