ЦНС: Белорусские военные помогают российской армии с логистикой 7.03.2024, 19:36

Что известно.

Белорусские военные на территории своей страны обслуживают российскую армию и помогают ей с логистикой.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что российская армия находится на территории Беларуси для поддержки режима диктатора Александра Лукашенко.

По информации местных, представители местных сил специальных операций обеспечивают охрану воинских частей ВС РФ, которые там находятся.

«В то же время белорусские части обеспечивают россиян логистикой, то есть фактически занимаются доставкой», - добавили в ЦНС.