Президент Чехии: Деньги на закупку 800 тысяч снарядов для Украины собраны 5 7.03.2024, 19:43

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Петр Павел

Теперь скорость процесса зависит от чешских компаний и чешского минобороны.

Финансирование на закупку 800 тысяч боеприпасов для Украины обеспечено. Об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на президента страны Петра Павела.

«По состоянию на утро мы собрали общую сумму на закупку всех боеприпасов, то есть 800 тысяч штук. Чешская сторона проинформирует все участвующие государства о графике и о том, как мы будем действовать», – сообщил Павел 7 марта, передает ČTK.

Президент Чехии не стал уточнять суммы, выделенные отдельными государствами: «Возможно, это было бы несправедливо по отношению к тем государствам, которые сделали свой вклад, если мы не обсудили это с ними».

Павел отметил, что 7 марта Норвегия выплатила необходимую сумму и «теперь только от наших компаний и минобороны будет зависеть ускорение всего процесса».