Каждая вторая белоруска считает деньги лучшим подарком на 8 Марта 2 7.03.2024, 19:49

Около 38% девушек будут рады ювелирным украшениям и часам.

Почти половина девушек в Беларуси считают деньги лучшим подарком на 8 Марта. При этом мужчины, в основном, собираются ограничиться цветами. Таковы результаты мини-исследования, которое провел Сбер Банк накануне женского праздника.

Как показало исследование, 46% женщин предпочли бы получить деньги в качестве подарка. Около 38% девушек будут рады ювелирным украшениям и часам, немногим меньше – цветам.

Интересно, что у мужчин на 8 Марта немного другие планы. Около 42% респондентов планируют порадовать девушек цветами. И лишь около трети (36%) подарят деньги. Почти столько же мужчин планируют решиться на покупку ювелирных украшений и часов.

А вот на 23 февраля женщины выбирали мужчинам парфюмерию (42%) или одежду (37%). Но было много и тех, кто счел нужным подарить кухонные принадлежности и цветы.

Мужчины в свою очередь ждали от женщин деньги (55%). При этом с возрастом ценности меняются: те, кому от 44 до 54 лет, предпочли бы деньгам бытовую технику и гаджеты.

«Исследование показало разницу в восприятии идеального подарка «для нее» и «для него». Мужчины считают, что женщин осчастливят цветы, тогда как деньги востребованы больше. Но что интересно, сами мужчины тоже ожидали их в качестве подарка на 23 февраля, но, вероятно, получили туалетную воду и одежду. По всей видимости, это вопрос свободы выбора: деньги позволяют самим определять покупку, тогда как в остальных случаях это делают за вас. С другой стороны, это вносит в подарок элемент сюрприза», – отмечает директор департамента маркетинга и PR Сбер Банка Евгения Кильпеляйнен.

Большинство женщин, если верить исследованию, считают главными мужскими качествами доброту и заботу (74%), а еще ум и чувство юмора (52%). Мужчинам же, помимо доброты и заботы (57%), важна в женщине красота и хорошая фигура (45%).

Также выяснилось, как белорусы предпочитают отмечать праздники. Так, 69% будут делать это в кругу семьи – дома или на природе. Каждая вторая семья встречает праздники в домашней обстановке. Те, кто еще не создал пару, тоже предпочитают отмечать праздники дома, но также не против сходить в кафе или ресторан (41%).

При подготовке к праздникам большинство мужчин отвечают за закупку продуктов (70%) и берут на себя тяжести: переносят мебель и переставляют оборудование (40%). За женщинами по традиции остается приготовление блюд для праздничного стола (61,1%).