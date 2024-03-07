За марш осудили супругов: их задержали, когда они выезжали из Беларуси в гости к детям 1 7.03.2024, 20:13

Приговор вынесла судья Ольга Емельянченко.

9 февраля вынесен приговор супругам Николаю и Инне Шляжко, которых задержали на выезде из Беларуси, когда они ехали в гости к детям. Им присудили по два с половиной года ограничения свободы без направления в ИУОТ («домашней химии»), пишет «Вясна».

Приговор вынесла судья Ольга Емельянченко в суде Советского района Минска. Она признала супругов виновными по ст. 342 УК.

Согласно обвинениям, Николай и Инна приняли участие в одном из минских Маршей в 2020 году. Супруги признали вину. Мужчина подтвердил, что они выходили на проезжую часть дороги.

Доказательством по делу были фотографии на телефоне, на которых супруги находились на проезжей части во время мирного собрания.