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Минобороны Беларуси пугает Лукашенко войной с НАТО

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  • 7.03.2024, 20:56
  • 1,806
Минобороны Беларуси пугает Лукашенко войной с НАТО

Военные видят все признаки подготовки Запада к войне.

В Министерстве обороны Беларуси сказали о том, что видят все признаки подготовки Запада к войне, передает БелТА.

В частности, помощник главы Минобороны по идеологической работе в Вооруженных Силах генерал-майор Леонид Касинский обратил внимание на то, что военная обстановка, складывающаяся вокруг Беларуси, а также наращивание военного потенциала странами НАТО, в том числе, соседями республики, свидетельствует о том «Беларусь в покое не оставят». Здесь же Касинский заметил, что деньги в наращивание вооружения и военной мощи страны НАТО вкладывают не просто так.

— Они вкладываются с определенной целью, — подчеркнул он.

При этом представитель Минобороны заметил, что в Беларуси видят вся признаки подготовки к конфликту.

— Мы видим все признаки подготовки к войне, поэтому наша главная задача — быть начеку, — указал он.

Но еще Касинский сказал о задаче принятия своевременных мер в отношении признаков, свидетельствующих о перерастании рисков в угрозы национальной безопасности.

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