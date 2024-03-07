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Рок-музыканты, актеры и писатели из Германии купили вездеходы для бойцов ВСУ

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  • 7.03.2024, 21:03
Рок-музыканты, актеры и писатели из Германии купили вездеходы для бойцов ВСУ

Видео.

Более 20 немецких художников – рок-музыкантов, актеров и писателей из Германии – собрали средства и купили автомобили для Вооруженных сил Украины, сообщает DW.

Военные называют вездеходы, которые тоже есть среди приобретенных автомобилей «ангелами-хранителями», поскольку они спасают жизнь солдатам и офицерам на передовой.

После оказания помощи добровольные немецкие активисты-помощники Украины будут продолжать свой сбор средств и их передачу. По мнению участников этой акции, это направлено на защиту не только Украины, но и Европы. Цель мероприятия - не только поддержка ВСУ, но и призыв к немецкому правительству оказать более мощную поддержку украинским военным.

«Это символ для гражданского населения Германии. Они хотят действий и решений от политиков, продвижения помощи Украине в деоккупации ее территорий. Я не хочу спрашивать себя, что я мог бы сделать пять лет назад, чтобы как отец не сидеть у могил моих детей», – комментирует инициативу Рудигер Линдгоф, участник рок-группы Sportfreunde Stiller.

Через месяц активисты планируют привезти новую помощь для военных.

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