В Пинске легковушка сбила на переходе маму с семилетней дочкой 7.03.2024, 21:17

Женщина несколько метров «проехала» на капоте.

Легковушка сбила маму с ребенком на пешеходном переходе в Пинске, сообщили в ГАИ.

ДТП произошло 6 марта около 16.50. Пинчанин на Volkswagen ехал по проспекту Жолтовского. Перекресток с улицей Солнечной он проезжал на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент пешеходный переход тоже на запрещающий сигнал светофора пересекала 35-летняя жительница города со своей семилетней дочерью, пишет BrestCity.

Судя по видео, они выбежали на дорогу из-за стоящего автобуса. Автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов. Ребенка отбросило в сторону, а женщину Volkswagen несколько метров «провез» на капоте.

В результате ДТП пешеходы госпитализированы. Проводится проверка.